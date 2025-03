Las generaciones se enfrentan con sabor en la nueva edición de “MasterChef Celebrity Generaciones”

Este domingo 30 de marzo, a las 8 de la noche, las cocina más famosa de México volverá a encenderse, pero esta vez con un giro especial: el estreno de 'MasterChef Celebrity Generaciones', un formato que celebra sus primeros diez años. La nueva edición reunirá a 20 celebridades provenientes del cine, la televisión, el teatro y las redes sociales, quienes competirán agrupados en cuatro equipos según su generación: Los Clásicos (Baby Boomers), Generación Cassette (Generación X), Millennials y La Nueva Generación (Generación Z).

La conducción estará a cargo de Claudia Lizaldi, y los chefs Adrián Herrera, Poncho Cadena y Zahie Téllez regresan una vez más como jueces y mentores de esta edición que promete emociones, sazón y mucha nostalgia intergeneracional.

El chef Poncho Cadena compartió con EL INFORMADOR su entusiasmo por esta temporada, destacando la riqueza que aporta la variedad generacional en las cocinas.

"Ha estado muy divertido, hay muchos retos de campo, hay retos que les van dando ciertos poderes para tomar decisiones. El nivel de cocina yo lo veo muy parejo, justamente por esto de las generaciones. Te sorprenden mucho: las nuevas generaciones, los clásicos, la generación cassette, los millennials… Cada quien va trabajando de alguna manera, se arropan en grupo, en manadas, vamos a decir, en generaciones. Pero al final es un concurso de cocina individual y estamos muy contentos por estar por estrenar una nueva temporada".

Para el chef, esta es su tercera temporada como juez y celebra no solo el regreso del equipo de chefs, sino también la química con la conductora Claudia Lizaldi y el entusiasmo de las celebridades participantes. Asegura que será un gran programa "para los amantes del show y para la gente en general".

Por su parte, la chef Zahie Téllez destacó la conexión que han forjado como equipo durante los últimos tres años, además de la constante retroalimentación que experimentan dentro del programa.

"Yo estoy muy contenta. Somos los mismos jueces desde hace tres años con nuestra querida Claudia Lizaldi, lo cual me llena de mucho orgullo. Cada que terminamos una grabación salimos muy emocionados. Yo, en lo personal, lo disfruto mucho, aunque no crean, es un programa en donde no nada más el televidente y los participantes aprenden, nosotros también aprendemos mucho".

La chef también enfatizó que las características generacionales sí se notan en la competencia, pero que habrá muchas sorpresas.

"La generación Baby Boomers se ve que tiene un paladar especial; la nueva generación está desesperada por aprender, pero también nos han dado muchas sorpresas los millennials. Este tema de las generaciones le va a poner esa sazón que les va a encantar a los televidentes".

Para el chef Adrián Herrera, uno de los aspectos más valiosos del programa es el proceso de descubrimiento y aprendizaje que viven los participantes, quienes no son cocineros profesionales.

"Cada participante está desarrollando su estilo. Acuérdate que no son profesionales, entonces llegan aquí y empiezan a descubrir que pueden cocinar. Ya los estamos sometiendo a cocinas y a recetas clásicas, pero también tratamos de darles a entender que deben aspirar a una cocina contemporánea, más moderna. Tienen que aprender algunas técnicas, algunos emplatados".

Y añade: "Cada reto está proponiendo una dinámica distinta que, lejos de lo lúdico, también otorga una enseñanza técnica y práctica. Pero, por supuesto, también les está enseñando un lenguaje que no conocían. Eso es lo importante. Cuando tú lo veas, clávate en cada reto y vas a ver que cada uno tiene su lógica de juego —porque tiene que tenerla, si no sería aburridísimo—, pero debajo del juego hay un contenido muy claro e interesante que las personas que aman la cocina van a valorar".

En cuanto al detrás de cámaras, el chef Poncho Cadena compartió cómo se viven las intensas jornadas de grabación.

"El estrés creo que es para las celebridades. Los participantes son los que lo pasan, porque al final nosotros somos jurados. El día empieza muy temprano, llamados desde las 7 de la mañana, jornadas de 14 horas, si nos va bien, depende de las dinámicas. Son días de prueba y error, vas viendo esto como una montaña rusa y cada reto es diferente. Es una competencia de resistencia, de aciertos, de errores, de levantarse, pero al final es de cocinar".

El chef añadió que, aunque están del lado del jurado, también se ven involucrados emocionalmente con lo que sucede.

"Sí es un estrés porque en las cocinas se vive eso. Estamos en un estudio, que al final es una cocina, y pues en las cocinas se ríe, se llora, se enojan, te alegras, ganas, pierdes… Entonces sí es una experiencia muy, muy viva para los participantes y nosotros obviamente estamos en un reality y no dejamos de envolvernos".

Finalmente, la chef Zahie Téllez subrayó el valor familiar del programa, recordando que esta edición marca una década de historia de MasterChef en México.

"Este año cumplimos 10 años de este gran formato que es MasterChef, uniendo familias, y que cada integrante de la familia se reúna a verlo. Cada uno se va a ver reflejado en las generaciones que participan y las va a empezar a apoyar. Es un programa tan noble, ¿por qué? Porque la cocina, la gastronomía, es un ente vivo, no deja de transformarse",

Para la chef, MasterChef no solo entretiene, sino que también educa e inspira.

"Vemos cómo los cocineros dentro de esta competencia se hacen mucho mejores, nos envuelven con sus personajes, pero sobre todo la gente aprende a cocinar mucho con este tipo de formatos. Yo creo que MasterChef es de los programas más entrañables que tenemos en Azteca".

