Jalisciense Erick Brandon se suma a mesas de discapacidad con Xóchitl Gálvez y aspira a diputación por el PRI

El activista por los derechos de las personas con discapacidad y periodista, Erick Brandon Palacios Sánchez, se unió a las mesas de trabajo para construir propuestas de política pública en esta materia, convocadas por la precandidata a la presidencia de México, Xóchitl Gálvez, al mismo tiempo que fortalece sus aspiraciones a una diputación por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Erick Brandon acompañó a Xóchitl Gálvez, precandidata de Fuerza y Corazón por México, durante un evento realizado en la capital del país, en el que la hidalguense dió a conocer sus compromisos en favor de las personas con discapacidad, entre ellos la creación de un Sistema Nacional de Cuidados que incluya estancias infantiles y escuelas de tiempo completo.

La precandidata tuvo un encuentro con organizaciones de la sociedad civil en las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del PAN en la Ciudad de México. El evento fue moderado por la periodista Katia D’Artigues, presidenta de Yo También, y contó con la participación de la activista por los derechos las personas con discapacidad Roxana Pacheco, Javier Quijano, presidente de CONFE, Gerardo Gaya, presidente de Iluminemos de Azul por el Autismo, y Laura Bermejo, presidenta de Libre Acceso. Erick Brandon acudió en su calidad de liderazgo jalisciense en materia de discapacidad.

En su participación, Eick Brandon exhortó a Xóchitl Gálvez a que en el Sistema Nacional de Cuidados se contemple la figura de tutor para las personas con discapacidad que han perdido a sus familias.

El también Secretario de Comunicación institucional de la Red Jóvenes del PRI Jalisco, Erick Brandon, hizo énfasis en la falta de un presupuesto específico para las personas con discapacidad en la actual administración.

La precandidata de la alianza PAN-PRI-PRD, prometió que, de llegar a la Presidencia, esto cambiará y en el Plan Nacional de Desarrollo se incluirá una partida de recursos para este fin. También se comprometió a tener una campaña 100 por ciento accesible con todas las discapacidades y a crear un Instituto Nacional de Atención a la Discapacidad.

“Estamos hablando de 20 millones de mexicanos que hay que atender… No hay manera que tú digas que te preocupa el tema de la discapacidad si no le pones presupuesto a la educación, si no le pones presupuesto a la salud y no le pones presupuesto a la inclusión laboral y haces políticas públicas que permita que las empresas contraten a personas con alguna discapacidad y les puedan dar algunos incentivos fiscales”, mencionó la precandidata.

También críticó al presidente Andrés Manuel López Obrador por destinar millones de pesos en el Tren Maya y no usar ese presupuesto para organizaciones de la sociedad civil

“No concibo cómo estás gastando 600 mil millones en un tren cuando no le ponemos dinero a algo que atiende a personas, a seres humanos, a quienes requieren de verdad atención”.

Al evento asistieron personas con discapacidad, a quienes se les cedió el micrófono para hacer peticiones. Una de ellas fue la de crear el Instituto Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad. “Por supuesto que estamos de acuerdo que haya la pensión y obviamente que esté en la Constitución", explicó Xochitl.

Erick Brandon va por la diputación

Erick Brandon Palacios Sánchez aspira por el PRI a una diputación plurinonimal, y su nombre ya está en el escritorio de los dirigentes partidistas de la alianza Frente Amplio por México, para una curul federal o local, sobre todo porque el Instituto Nacional Electoral (INE) contempla que a través de las acciones afirmativas se incluyan perfiles de personas con alguna discapacidad en las listas de Representación Proporcional.

Palacios Sánchez aprovechó su visita a la Ciudad de México con una agenda que incluyó reuniones en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. El activista jaliscienses se entrevistó con Cristina Ruiz, dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP), con la Senadora Claudia Anaya y con las diputadas federales Norma Aceves García y "Cuquis" Camarena",

¿Quién es Erick Brandon?

A pesar de su juventud, Erick Brandon Palacios Sánchez ya cuenta con una dilatada trayectoria, tanto en el activismo como defensor de los derechos de las personas con alguna discapacidad y también en el Partido Revolucionario Institucional, en el cual milita desde los 13 años de edad, es decir, cuenta con casi 14 años de trabajo político-partidista.

Dentro del tricolor, Brandon ha sido Secretario de atención a personas con Discapacidad 2016- 2018. Actualmente es Secretario de Comunicación institucional de la Red Jóvenes del PRI Jalisco, integrante de la Comisión Estatal de Procesos Internos del PRI Jalisco e integrante de la Comisión Política permanente. Fue candidato suplente a la alcaldía de Zapopan proceso electoral 2018.

Su labor como activista la ha realizado principalmente desde la "Confederación Nacional de Militares y Profesionistas general Marcelino García Barragán"; la asociación civil dialogos Jalisco, de la que fue Secretario General y actualmente desde Foro Plural, donde coordina la Comisión de Inclusión Plena. Además ha apoyado causas como la lucha contra el cáncer, de la mano de la asociación civil Nariz Roja.

Erick Brandon además es periodista especializado en temas de inclusión y ha realizado un intenso trabajo de divulgación a través de cápsulas televisivas en el canal Quiero TV, de Guadalajara; y con sus columnas y artículos de fondo en medios digitales como Conciencia Pública, Tonalá de Hoy, Rumbo MX y El Diario de Guadalajara.

