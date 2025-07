La maestra jubilada y taxista Irma Hernández Cruz, fue secuestrada por un grupo armado identificado como La Mafia Veracruzana, el pasado 18 de julio.

Casi una semana después su cuerpo fue hallado en el municipio de Álamo Temapache, en el norte de Veracruz.

Su caso ha generado indignación, luego de que se difundió en redes sociales un video en el que se observa sometida y rodeada por al menos 12 personas armadas que escucharon cuando la víctima pedía a sus compañeros taxistas pagar la cuota a la delincuencia.

La mujer de 62 años poseía dos taxis y presuntamente fue el motivo de su privación de la libertad, luego de que el grupo criminal le exigiera la cuota o el derecho de piso.

La gobernadora de Veracruz Rocío Nahle informó que de acuerdo a los resultados obtenidos de los estudios forenses, la maestra murió de un infarto luego de ser violentada.

Esta tarde, entre indignación y dolor, familiares y amigos le dieron el último adiós a la taxista en el panteón del ejido Pueblo Nuevo del municipio de Álamo Temapache. La ceremonia fue sencilla e íntima, sin embargo, sus cercanos exigen justicia.

El video de la profesora jubilada apenas dura 26 segundos y se observa en un lugar boscoso rodeada de sujetos encapuchados y armas largas.

Su mensaje va dirigido a los taxistas de la zona y comienza diciendo: "Mi nombre es Irma Hernández Cruz, manejo el taxi 554. Compañeros taxistas, con La Mafia Veracruzana no se juega", al tiempo que lanza un exhorto sobre el pago del derecho de piso "pague su cuota como debe ser con ellos y dejen de andar de... con los charros que solo los extorsionan... o van a terminar como yo", finaliza.

De acuerdo con medios locales, en la ceremonia que se llevó a cabo en memoria de Irma, su hija dijo que su madre no merecía morir así: víctima de violencia extrema por parte de este grupo delictivo.

Según archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional dados a conocer por el colectivo de hackers Guacamaya, el "Grupo Sombra" autodenominados Mafia Veracruzana surgió en 2017 como brazo armado del Cártel del Golfo y se le adjudican delitos como ejecuciones públicas, desmembramientos y la colocación de narcomantas.

Tras darse a conocer el caso, las investigaciones comenzaron por parte de la Fiscalía de Veracruz y el Gabinete de seguridad federal, dejando como resultado hasta ahora la detención de 3 presuntos implicados.

La tarde del 25 de julio, se reportó la aprehensión de Víctor "N", alias "El Cholo" o "Moyo", así como de José "N", conocido como "El Gastón" o "Águila", tras un operativo en el municipio de Cerro Azul, contiguo a Álamo Temapache.

A ambos hombres, pertenecientes al grupo autodenominados Mafia Veracruzana, se les aseguraron vehículos, armas de fuego, cartuchos balísticos, un arma blanca, teléfonos celulares, dinero en efectivo y marihuana.

Horas después se informó de la captura de una mujer identificada como Jeana Paola "N", quien presuntamente pertenece a la misma banda delictiva y a quien se le aseguró "una libreta con lista de cobro de piso", así como marihuana, cartuchos balísticos y una camioneta con placas de Tamaulipas.

El Gabinete de Seguridad de México dijo que no habrá impunidad en este asesinato y que trabajan en coordinación con el Gobierno de Veracruz para detener a los responsables.

La gobernadora Rocío Nahle, en entrevista con medios locales, aseguró que el crimen no quedará impune pues su gobierno no mantiene ningún pacto con algún grupo criminal.

"Nosotros no tenemos pacto con nadie. Nosotros no estamos en contubernio con nadie, de ningún tipo. Y vamos todos. Este caso de la maestra, la Fiscalía le está dando seguimiento (...) aquí no hay pacto, aquí no hay con nadie. El pacto que tenemos es con el pueblo y es la atención, para eso nos tienen aquí", aseveró Nahle.

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo en su conferencia del pasado viernes, que el Gabinete de Seguridad federal está colaborando con la Fiscalía estatal y con la gobernadora de esta entidad para que no haya impunidad y llegar al fondo en el asesinato.

