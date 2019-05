Intelectuales piden diálogo y tolerancia al Gobierno federal

Actualmente en México hay señales de alerta para el sistema democrático, coincidieron los participantes en la primera mesa de análisis del foro Desafíos a la libertad en el siglo XXI, organizado por la Universidad de Guadalajara y la Fundación Internacional para la Libertad.

El historiador Enrique Krauze hizo un llamado a la tolerancia y a que prevalezca el diálogo civilizado y con respeto. Refirió los señalamientos del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en su contra y contra otros comunicadores a los que calificó como "el hampa del periodismo", planteó que existe una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del año 2010, que especifica que entre mayor sea la relevancia del personaje público mayor debe ser su tolerancia ante la crítica; sostuvo que ese laudo lo deben acatar todos los que tienen una función pública, incluido el presidente..

"Es un llamado a practicar la tolerancia, no podemos admitir que en México el gobierno sea intolerante, no podemos admitir que en México prevalezca la intolerancia, lo que debe prevalecer es el diálogo auténtico, la civilidad, el respeto y la capacidad de escuchar", planteó en el diálogo en Guadalajara.

Krauze comentó que las conferencias mañaneras del Presidente deben tener un tono de diálogo y pluralidad en quienes acuden.

Pidió que se transparente la relación económica de los medios de comunicación y los gobiernos y que se actualice cada mes.

Por su parte, Héctor Aguilar Camín, sostuvo que la sociedad mexicana ha llegado democráticamente a un momento que empieza a ser amenazante para la democracia y modernización del país, dijo que el Presidente es un personaje muy popular que busca centralizar el poder. Consideró que el único contrapeso que tiene la actual administración federal es su impericia, que los ha llevado a cometer grandes errores.

"Estamos en manos de un gobernante que está tratando de construir una larga hegemonía política, no estoy diciendo que quiera reelegirse, lo que estoy diciendo es que su diseño fundamental es construir las condiciones de una larga hegemonía política parecida a la del PRI", aseveró.

La académica del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Ana Laura Magaloni dijo que, ante los escándalos de corrupción de la pasada administración federal y la violencia, la figura de López Obrador despresurizó la complicada realidad del país, pero advirtió que se requiere construir soluciones abriendo el debate y sin descalificar o dividir al país entre chairos y fifís.

El ex consejero presidente del otrora Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg, consideró que la transición democrática del país no se valora adecuadamente porque le faltó un factor socialdemócrata. Hizo hincapié en que la corrupción es el peor disolvente de la confianza en el sistema político mexicano. Calificó como preocupantes los tintes autoritarios en el discurso del Presidente y sostuvo que ante posturas disidentes o datos que no le agradan recurre a la descalificación.

El académico llamó a poner atención a la relación entre el Gobierno Federal y el Poder Judicial, además del maltrato que dijo han recibido los órganos autónomos.

Guillermo Sheridan, profesor del Colegio de México, subrayó los riesgos de que se acentúe la desilusión del sistema democrático. Puntualizó que son malas señales que se intente desarticular el trabajo de la sociedad civil organizada y que crezcan posturas de nacionalismo.

IM