En reunión de trabajo con la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, el director general del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), Juan Antonio Ferrer Aguilar, aseguró que la dependencia identificó 51 empresas que distribuyen medicamentos apócrifos al sector público y evaden impuestos.

Además señaló que el problema del sector salud ya no es la compra de medicamentos, sino la distribución, pues entre la adquisición y la entrega al paciente participan hasta nueve empresas para eludir impuestos e introducir medicamentos falsos.



“Hay nueve facturas, una empresa que le vende a otra, y esta a otra, y a otra y a otra, hasta llegar a nueve para eludir impuestos y meter medicamentos apócrifos”, declaro Ferrer.

De igual forma el funcionario subrayó que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) a publicar en su página electrónica la lista de dichas empresas y redoblar esfuerzos contra esas prácticas.

Además explicó que el INSABI realiza los procesos de planeación de la compra y adquisición con la información aportada por los institutos de seguridad social y demás instituciones. Sostuvo que es falso que se compren medicamentos que no tengan registro sanitario: “Nosotros no compramos ningún medicamento que no haya sido revisado y aprobado por la Cofepris”.

Durante su presentación en el Palacio de San Lázaro, Ferrer aseguró que están garantizada la totalidad de medicamentos para los beneficiarios de la instancia a su cargo en 2022.

MA