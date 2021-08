Bajo el lema de "Hechos, no palabras", el Gobierno federal comenzó la difusión de los spots del III Informe de Gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien presume austeridad, crecimiento económico, combate a la corrupción y que en Palacio Nacional "ya no hay ladrones".

En uno de los videos grabados en Palacio Nacional, AMLO informó que, como lo prometió, sin contratar deuda se ha iniciado la construcción de grandes obras como el Aeropuerto Internacional "Felipe Ángeles", el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, en Tabasco y el Corredor del Istmo de Tehuantepec, las cuales han generado en su conjunto 200 mil empleos.

Afirma que se han recuperado el 80% de los empleos perdidos por la pandemia del COVID-19 y asegura que el país tendrá un crecimiento este año del 6%, además de que presume que las reservas del Banco de México (Banxico) crecieron en 20 mil millones de pesos.

"Dijimos que íbamos a construir grandes obras en beneficio del pueblo, sin contratar deuda, evitando la corrupción, cumplimos. Ahí está la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, las obras en el Istmo de Tehuantepec que en su conjunto están generando 200 mil empleos".

"Ya se recuperaron el 80% de los empleos perdidos, no nos endeudamos, no ha habido devaluación, como no sucedía en 50 años. Las reservas del Banco de México crecieron en 20 mil millones de pesos y el crecimiento económico este año será del 6%", aseguró AMLO.

En otro video, el Presidente López Obrador señala que ha cumplido con su palabra de no aumentar los impuestos ni el precio de los combustibles, y en el caso del aumento al precio del gas LP, indica que "ya se está corrigiendo" con la entrada de Gas Bienestar.

En otro spot, con el fondo de un mural de Diego Rivera, AMLO expresa: "Dijimos que íbamos a gobernar con honestidad y cumplimos, aquí Diego Rivera pintó magistralmente las tres grandes transformaciones que ha habido en la historia de nuestro país y nosotros con mucho orgullo estamos llevando a cabo la cuarta transformación que consiste en acabar con la corrupción, en Palacio ya no hay ladrones. Hechos, no palabras".

En otro de los videos, grabado en la recámara donde murió Benito Juárez en Palacio Nacional, AMLO afirmó que, a diferencia de 2018, último año de la gestión de Enrique Peña Nieto, la Oficina de Presidencia ejerció tres mil 600 millones, mientras que en 2020 la misma dependencia sólo gastó 600 millones de pesos.

"Dijimos que íbamos a gobernar con austeridad república y cumplimos. Aquí en Palacio Nacional, donde vivió y murió el mejor Presidente de México, Benito Juárez García, informó que en 2018, la Oficina de Presidencia ejerció 3 mil 600 millones de pesos y ahora con ahorros solo ocupamos 600 millones. Hechos, no palabras".

En otro video, aparece Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de quien AMLO indica que tiene la misión de elaborar el presupuesto federal de egresos "para la mayoría de los pobres".

"En esta oficina, se recibe, se atiende a empresarios, a banqueros, pero también en esta oficina se aprueba el presupuesto para las mayorías, para los pobres. El secreteo de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, tiene esa misión", comenta el Presidente, mientras que el titular de la SHCP responde: "Estaré aquí para servir al pueblo de México".

JM