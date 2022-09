Emma Idalia Saldaña Guerrero, diputada e integrante de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del estado de San Luis Potosí, por Movimiento Ciudadano, apuntó que en cuatro años del gobierno del actual Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, existen muchos temas que se le pueden aplaudir y otros que aún son discutibles, pero cree que, en definitiva, en donde ha quedado a deber ha sido precisamente en el tema de la seguridad pública, ya que pareciera que las organizaciones criminales cada vez tienen más fuerza en el país.

"Pareciera que no hay esa voluntad de querer enfrentar o querer aceptar que ya estamos rebasados y que desafortunadamente hay grupos delictivos que están cada vez aumentando las situaciones de inseguridad y atemorizando a la ciudadanía, más que ceguera es no querer aceptar lo que no se ha podido hacer", apuntó.

Asimismo, subrayó que desde el Congreso del Estado existe apoyo para que el Presidente haga lo posible por contener las acometidas de la delincuencia, puesto que desean que en San Luis Potosí no se viva lo que pasa en otros estados como Zacatecas o Guanajuato.

Desde su perspectiva, Saldaña Guerrero considera que las políticas de seguridad implementadas por el gobierno encabezado por López Obrador no han funcionado, por lo cual se ve un incremento de delincuencia y si bien es un problema de gobiernos anteriores, hasta ahora no se ha podido poner un alto a este problema, ya que cada vez más los grupos delincuenciales invaden las entidades y eso es "es algo ya muy lastimoso".