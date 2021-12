Informe: AMLO dice que su Gobierno está de pie a pesar de la pandemia

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó hoy su Gobierno "está de pie" a pesar de la pandemia de COVID-19 al dar un mensaje por los primeros tres años de su administración.

"Amigas, amigos, como en los mejores tiempos, nos volvemos a concentrar en este Zócalo democrático de la capital de la república. Hoy cumplimos 3 años de Gobierno y estamos de pie a pesar de la pandemia que tanto nos dolor ha causado", dijo el Presidente durante un acto multitudinario en Ciudad de México.

A pesar de la nueva variante ómicron del coronavirus, el Presidente convocó a miles de simpatizantes en el Zócalo para festejar que este 1 de diciembre cumple tres años de haber asumido el poder.

López Obrador presumió el control de la pandemia, aunque México acumula casi 3.9 millones de casos y cerca de 295 mil muertes, la cuarta cifra más alta del mundo.

"El control de la pandemia nos está permitiendo regresar a nuestro plan original de cuatro puntos para mejorar los servicios de salud: médicos, medicamentos, buenas instalaciones", declaró.

AMLO presume que su "fórmula" funciona

El Presidente también culpó al "neoliberalismo" de "precipitar" la crisis económica de México, que se contrajo un 8.2 % en 2020.

Aun así, sostuvo que funcionó su "fórmula" de "gobernar con honradez y poner toda la atención en el bienestar de la gente".

"No tengo duda de que pronto, muy pronto, terminaremos de salir de la crisis económica. ¿En qué baso mi optimismo? Primero, en que no nos endeudamos, como sucedió en otros países. Segundo, en que no se nos cayó la recaudación de ingresos", aseguró.

El Mandatario destacó que "casi todas las comunidades de México cuentan con una ayuda" del Gobierno y citó la pensión para 9 millones de adultos mayores de 65 años y 11 millones de becas para jóvenes.

También reportó el regreso de 23.5 millones de estudiantes de nivel básico a las clases presenciales "con el apoyo" de 1.8 millones de maestros.

Asimismo, destacó como fortalezas económicas el nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y sus obras de infraestructura, como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) que servirá a la capital mexicana.

En particular, resaltó su política energética de modernizar seis refinerías, comprar una en Texas y construir una nueva en el sureste para procesar 1.8 millones de barriles en un futuro.

De igual forma, recordó el "rescate de la industria eléctrica" que pretende con su reforma constitucional para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad.

IM