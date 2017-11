Indispensable, modernizar el TLCAN

El ex presidente de México, Carlos Salinas de Gortari, consideró que una cancelación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) afectaría la certidumbre financiera y comercial de nuestro país, por lo que defendió las aportaciones del acuerdo comercial que se firmó y promulgó bajo su administración en 1993, y criticó la política actual del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En entrevista con EL INFORMADOR, al presentar su libro Aliados y adversarios: TLCAN 1998-2017, Salinas esperó que uno de sus legados presidenciales continúe vigente:

- ¿Cuáles son las fortalezas que ha traído el TLCAN al país?

- Son dos los puntos fundamentales. El primero es, en lo que se refiere a las grandes relaciones económicas de los últimos 200 años, las finanzas y el comercio marcan el camino. Detrás de estas dos vienen los gobiernos tratando de amoldar sus políticas a esa dinámica impuesta. Con el Tratado se invirtió esa circunstancia y se logró dar a los inversores y exportadores un horizonte de certidumbre de mediano y largo plazo para que pudieran planear sus inversiones y actividad productiva.

El segundo punto es que, después de prácticamente 100 años de una relación muy difícil con Estados Unidos, con el Tratado se logró que ellos aceptaran que se iba a relacionar con México a partir de reglas previamente establecidas, y no depender del humor del gobernante en turno de los Estados Unidos. Para México fue un cambio de una dimensión histórica en su contexto geopolítico.

- ¿En qué afectaría a México una posible cancelación del Tratado?

- Los detalles de la renegociación no los conozco, pero no cabe duda que, a diferencia de la negociación original del Tratado con dos presidentes de Estados Unidos (George H.W. Bush y Bill Clinton), que eran gobernantes serios y respetuosos de la relación con México, hoy México enfrenta a un presidente (Donald Trump) con poco respeto por las formas y el contenido, y un comportamiento reprochable en cuestiones diplomáticas. Y eso complica la necesaria modernización del Tratado.

(Una posible cancelación) tendría consecuencias adversas para México, sin duda en la parte comercial y en los flujos de inversión, pero, sobre todo, afectaría a los dos puntos que son la esencia del Tratado: los planes de inversión frente a la incertidumbre de las finanzas y el comercio, e impediría que la relación México-EU se lleve a cabo mediante reglas.

- Se tiene la percepción, en sectores sociales y políticos, de un TLCAN que no ha cumplido sus promesas. ¿Cuál es su opinión sobre ello?

- Siempre se enfatizó que el Tratado era un instrumento dentro de varios que tenía el Gobierno para promover la dinámica económica y mejores condiciones de empleo para los mexicanos, un instrumento adicional, no la panacea que algunos quisieron atribuirle.

Me parece que en estos 24 años de vigencia del Tratado, se le han atribuido responsabilidades que no tiene. Por ejemplo, se ha dicho que la economía no creció lo que se esperaba, y es cierto, se ha crecido a tasas bajas del 2% anual. Pero se les olvida a los analistas que al entrar en vigor el TLCAN, México crecía a tasas del 5% anual. Sin embargo, al año siguiente vino la crisis de 1995 y el colapso económico del país nos impidió la posibilidad de tener crecimientos del 5 o 6 por ciento.

El TLC le ha permitido al país tener un mejor desempeño del que hubiera tenido en su ausencia. Por ejemplo, con el Tratado, mil 500 millones de dólares cada día se exportan a Estados Unidos. Antes del TLCAN, el 80% de las exportaciones eran petróleo y ahora son solo 10 por ciento.

-¿Cuál es la influencia de Donald Trump en las negociaciones del TLCAN?

- Ha venido a generar una perturbación mundial por su comportamiento tan errático, y parece defender sus propios intereses y no los de su país. Si observa la sorpresa y el desconcierto de los aliados tradicionales de los Estados Unidos, con mayor razón hay un efecto similar en nuestro país.

-¿En qué debe insistir México en la renegociación?

- Lo que observo es que el equipo negociador de México es de gran calidad, lo que no sucede con su contraparte estadounidense. La modernización del TLCAN es tan indispensable como inevitable, porque en estos 24 años ha cambiado la economía. Cuando hicimos el Tratado no existía internet, ni cambios tecnológicos tan extraordinarios como la inteligencia artificial y otros temas que sacuden la estructura productiva internacional. Hay que buscar como incluirlos en la renovación del Tratado.