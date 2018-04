Incertidumbre de autoridades electorales perjudica elección: Zavala

Después del choque entre los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) con los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por la candidatura de Jaime Rodríguez Calderón, la candidata independiente a la Presidencia de la República, Margarita Zavala, dijo que la incertidumbre en las autoridades perjudica al proceso electoral.

En entrevista después de reunirse con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en el Club de Industriales, Margarita Zavala dijo que la incertidumbre no perjudica a un candidato o partido político, sino va directo a perjudicar al proceso electoral.

Además criticó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación haya sido tan "garantista" al otorgar la candidatura de "El Bronco" el pasado lunes y ya no lo haya sido cuando decidió no redistribuir los spots de radio y televisión, con la impugnación que ella presentó.

"En realidad no creo que haya sido por la candidatura de ‘El Bronco’, sino en realidad por una de las sentencias, por una de las resoluciones que en un momento es muy garantista y a las 72 horas ya no es tan garantista como fue en el caso de la redistribución de los spots. La incertidumbre en el proceso electoral no perjudica a un candidato o a una candidata o a un partido político, realmente perjudica al proceso electoral y a su propia incertidumbre", dijo.

Me reuní con el @cceoficialmx donde firmé su agenda “México Mejor Futuro”. Intercambiamos ideas sobre mis propuestas para gobernar el país y señalé que no hay que conformarse con el menos malo de los candidatos porque México no merece eso, merece lo mejor. pic.twitter.com/tN9FEJfMDM — Margarita Zavala (@Mzavalagc) 13 de abril de 2018

Zavala explicó que está convencida de que la autoridad electoral juega un papel de responsabilidad y es el eje de la certidumbre de un proceso electoral, que como todos los procesos electorales son muy importantes.

Por eso recordó que ha solicitado que analice y resuelva y procure la equidad y la autenticidad de las elecciones y que en ese sentido el Tribunal y el Instituto Nacional Electoral tienen una enorme responsabilidad.

"Ellos como cada una de las salas regionales, como cada uno de los institutos electorales en las entidades y también la responsabilidad de los liderazgos políticos, de los candidatos de los otros partidos políticos a cualquier puesto de elección popular", agregó.

Ante los empresarios más importantes del país, Margarita Zavala les dijo que con su programa de gobierno, el país puede crecer a más del 5%, sin duda.

"Estamos hablando de un crecimiento económico arriba del 5%, sin duda alguna, pero sí tenemos que hacer unos esfuerzos claros en Estado de Derecho y por supuesto en seguridad, por eso en mis eventos de campaña fue ir a Ciudad Altamirano y decir el gran obstáculo que es la ausencia del Estado para el crecimiento económico", determinó.

En este contexto, Margarita Zavala escuchó las preocupaciones del sector empresarial, quienes le dijeron sus preocupaciones por la inseguridad que vive nuestro país.

"Sí, sin duda ellos parten de la importancia de uno de los principios que tienen para un mayor futuro de México que es el estado de derecho y la seguridad", definió.

GC