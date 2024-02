Nadie puede estar por encima de la ley, dijo el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Adrián Alcalá, después de que esta mañana el Presidente Andrés Manuel López Obrador minimizará el haber difundido este jueves, en su mañanera, el número telefónico de la periodista Natalie Kitroeff, de The New York Times.

"Cualquier autoridad debe cumplir con la Constitución y la Ley; absolutamente nadie puede estar por encima de ella. Lamentamos que, desde la Presidencia, no se advierta lo grave que puede ser la divulgación de información de cualquier persona, especialmente de una Periodista", expresó Alcalá en su cuenta de X (antes Twitter).

X

Advirtió que los servidores públicos, incluido el titular del Ejecutivo, deben cumplir con la Ley General de Protección de Datos Personales y respetar la confidencialidad de los datos personales, entre ellos el número telefónico, como en este caso.

"Todos los servidores públicos tenemos el deber de cumplir con los principios y deberes de #DatosPersonales, entre los que se encuentra el deber de #Confidencialidad. Es importante no minimizar el debido cuidado a la protección de datos personales", comentó.

"¿Y qué hacemos con la Ley de Transparencia, señor Presidente?", se le preguntó hoy a López Obrador en su conferencia mañanera.

"Por encima de esa Ley está la autoridad moral, la autoridad política y yo represento a un país y represento a un pueblo que merece respeto, que no va a venir cualquiera, porque nosotros no somos delincuentes, tenemos autoridades morales, no va a venir cualquier gente, que porque es del New York Times y nos va a sentar en el banquillo de los acusados, eso era antes", declaró López Obrador al asegurar que "ahora nos tienen que respetar".

Que cambie de número: López Obrador

Luego de que este jueves difundiera datos personales de Natalie Kitroeff, jefa de la corresponsalía del periódico The New York Times en México, el Presidente Andrés Manuel López Obrador justificó sus acciones, aseguró que no fue un error y otra vez se dijo víctima de los medios.

"¿Si le pasa algo a quién hacemos responsable?", se le cuestionó al Presidente en su mañanera de este viernes.

"No, no exagere. Si la compañera está preocupada porque se dio a conocer su teléfono, que cambie su teléfono, otro número, ya", dijo el Presidente.

