El senador Ricardo Monreal Ávila destacó que en días recientes presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para que la viuda o el viudo de una persona trabajadora del organismo pueda recibir la pensión por viudez, independientemente de si cuenta o no con un empleo.

En un video publicado en redes sociales, el líder del grupo parlamentario de Morena en el Senado subrayó que este es un derecho y en beneficio de la clase trabajadora, y es recuperar el espíritu de la ley de estas instituciones de seguridad social, tanto en el IMSS como en el ISSSTE.

"Actualmente, si dos personas o más trabajan y uno de ellos fallece y está protegido por la Ley del ISSSTE, su pareja no puede gozar de la pensión de viudez, simplemente porque están trabajando y tienen su propia seguridad, lo que me parece absurdo, no sucede en muchas partes del mundo", recalcó.

Ricardo Monreal recordó que Incluso la Suprema Corte ha declarado inconstitucional el que se restrinja la pensión de viudez a la pareja, aunque esté trabajando. "Nosotros creemos que esa pensión de viudez sí debe heredarla la pareja, la esposa, la concubina.

"Y por eso es que estamos proponiendo se modifique el artículo sexto, para que en el caso de fallecimiento del titular de los derechos de seguridad del ISSSTE puedan ser trasladados en la pensión de viudez a la persona que tiene ese problema de pareja, de esposa y que ha quedado viuda", puntualizó.

El legislador confió en que los grupos parlamentarios acompañen a la bancada de Morena en esta iniciativa, porque se trata de "un derecho elemental de los trabajadores y las trabajadoras".

CR