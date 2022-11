El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, aseguró que ese órgano se encuentra por encima de los actores políticos, por lo que no entrarán a un debate luego de la publicación de su encuesta por la reforma electoral.

"El INE se encuentra por encima de los actores políticos, no vamos a entrar a un debate", respondió el consejero presidente.

Por su parte, en su conferencia "mañanera", el Presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que Lorenzo Córdova "da pena ajena".

La encuesta del INE y López Obrador

"Miren lo que hizo el INE, tiene muchísimo dinero porque además los funcionarios del INE y del Tribunal ganan más que el Presidente porque ellos no acataron lo que establece la Constitución, retorcieron la ley, se ampararon, y tiene fideicomisos, y se dan la gran vida, pero ayer se dio a conocer de que guardaron una encuesta que ellos pagaron, sí dos, una creo que a principios de año y otra en septiembre, y no dieron conocer los resultados, y como los resultados no les favorecieron ocultaron la información y ayer sale el presidente del INE que da la verdad, pena ajena, a decir que, pues que era hace dos meses, pero que ya las cosas desde luego las cosas han cambiado porque no estaba el debate, todavía el tema de la reforma electoral. Ahora, como está el debate, ya se enteró más gente porque cuando hicieron el levantamiento el 27% (conocía la propuesta) entonces sería bueno hacer otra", dijo AMLO.

Tras los señalamientos del Presidente, el consejero presidente del INE comparó lo que ocurre con la situación en Brasil. "Es lo que estamos viendo en Brasil", dijo respecto a la postura del mandatario de aquel país, Jair Bolsonaro.

Sin embargo, Córdova rechazó que vayan a realizar otra encuesta para responder como lo sugirió López Obrador, pues el ejercicio próximo estará disponible hasta el primer semestre de 2023.

"Vamos a presentar una controversia constitucional porque es gravísimo que el que tiene que salvaguardar la Constitución es el primero que la viola", indicó Córdova en entrevista con Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula.

