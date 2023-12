El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, informó que la sesión donde se definiría su permanencia en el cargo se difiere hasta nuevo aviso. Tras pedirle a sus pares que pueda dar su respuesta hasta el lunes 11 de diciembre, se acordó un receso de 15 minutos para valorar la petición. Sin embargo, dijo que no existieron las condiciones para seguir el diálogo, porque la magistrada Mónica Soto pidió que se hiciera en sesión privada.

Los magistrados acusan de censura en la sesión del TEPJF. Pese a que se difirió la sesión hasta nuevo aviso, los magistrados Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Mónica Soto regresaron al pleno acusando que no se les informó que la sesión se difirió. La magistrada Mónica Soto acusó censura porque por unos minutos estuvieron cerrados los micrófonos y no había transmisión de la sesión. En el pleno se ausentaron el presidente Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora.

“No puede estar al frente de este Tribunal si no cuenta con el consenso”: Felipe Fuentes

Pese a no contar con el quórum mínimo de cuatro, el magistrado Felipe Fuentes, acompañado por Mónica Soto y Felipe de la Mata, se pronunció en contra de la presidencia de Reyes Rodríguez Mondragón. “Con profundo respeto y consideración, debo señalar que no puede estar al frente de este tribunal si no cuenta con el consenso y el apoyo de sus colegas. La unidad y la confianza son fundamentales para el buen funcionamiento de esta institución”, subrayó.

Titular del INE desea que se logren acuerdos

La presidente del Consejo General del INE, Guadalupe Taddei, hizo votos porque los magistrados del TEPJF encuentren los cauces de diálogo y acuerdo que permitan un desarrollo adecuado del proceso comicial en marcha.

Cuestionada sobre esta nueva crisis al interior del TEPJF, respondió que sabe que están en una deliberación interna, “yo espero que encuentren los cauces adecuados”.

El Universal

Sale convocatoria para funcionarios de casilla en 2024

Los ciudadanos nacidos en marzo y abril serán convocados por el Instituto Nacional Electoral (INE) para que formen parte de las 170 mil casillas que se instalarán para las elecciones de 2024.

Durante la sesión extraordinaria de ayer, el Consejo General del INE destacó que se capacitará a un millón 530 mil 27 ciudadanas y ciudadanos que el próximo 2 de junio instalarán poco más de 170 mil casillas.

La consejera electoral, Norma Irene de la Cruz, dijo que los nacidos en esos meses recibirán la visita de funcionarios y capacitadores del INE para ser invitados. Expuso que estos ciudadanos serán quienes recibirán y contabilizarán los votos el día de la jornada electoral. “Esta participación ciudadana garantiza la transparencia e imparcialidad de los votos obtenidos en cada casilla y sobre todo hace posible organizar las elecciones federales y locales. La insaculación es el mecanismo que garantiza independencia, certeza e imparcialidad en la conformación de cada una de las mesas directivas de casilla”, indicó.

El Consejo General del INE realizó en urna transparente el sorteo de los meses del año donde resultó electo marzo y en ese sentido el siguiente mes también quedó designado para que los nacidos en estos meses formen parte de las mesas directivas de casillas.

Informó que en febrero del 2024 “realizaremos una segunda insaculación para elegir la letra del apellido de la ciudadanía que ya fue seleccionada en la primera insaculación, estos dos procesos son medidas de seguridad para garantizar funcionarios de casillas independientes e imparciales para asegurar que las elecciones se organizan por ciudadanas y ciudadanos ajenos a cualquier filiación partidista o gubernamental”.

El Universal

INE avala formato para tres debates

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los tres formatos que se emplearán en los debates que sostendrán las candidatas y candidatos a la Presidencia de la República, en donde contempla que ciudadanos puedan realizar preguntas de forma directa o presencial y en redes sociales a los aspirantes presidenciales.

Aseveró en la sesión extraordinaria la consejera Carla Humphrey, quien expuso que estos formatos serán la esencia de cada uno de los debates, mismos que deberán incluir temas como: seguridad, economía y empleo, combate a la corrupción y transparencia, salud y educación, pobreza y violencia contra las mujeres.

ESPECIAL

Violentadores no serán candidatos: INE

El Consejo General del INE aprobó el procedimiento para constatar que las personas candidatas no hayan incurrido en casos de violencia familiar y violencia política contra las mujeres. En caso de haberlo hecho, no podrán ser candidatos en el proceso electoral.

Durante la sesión extraordinaria se estableció que no podrán aspirar a una candidatura los que incurran en los supuestos establecidos en el artículo 38, fracción VII, de la Constitución, es decir, quienes tengan sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal; contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.

CT