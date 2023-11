Al advertir que el recorte presupuestal de cinco mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral (INE) es fuerte, consejeros aseguraron que trabajarán para que dicha reducción no afecte la organización del proceso electoral de 2024; el presupuesto del organismo quedó en 27 mil 300 millones de pesos.

La consejera presidente, Guadalupe Taddei, dijo que, si bien es fuerte el recorte, hubo avances en comparación con reducciones de años anteriores, por lo que hay un reconocimiento de la Cámara de Diputados ya que el INE está en proceso electoral. Adelantó que procurarán no afectar el presupuesto base y que los recortes se implementen en la cartera de proyectos, “sin poner en riesgo el proceso electoral”. “Sí habría que determinar en qué parte del presupuesto y las actividades impactará este recorte, porque es sustancial, no cabe duda”, apuntó. La presidenta sostuvo que el INE presentó un presupuesto con sustento y era suficiente para cumplir cada una de las actividades establecidas en la Constitución.

La consejera Carla Humphrey, presidente de la Comisión Temporal de Presupuesto, consideró que con este recorte presupuestal no hubo sensibilidad hacia las actividades que tiene que hacer el INE en el proceso electoral. “Es un resultado adverso, no trabajamos para eso. No tuvimos toda la transparencia, la determinación de tener un presupuesto austero, republicano, sin duplicidades para este recorte”, señaló al término del Consejo General del INE.

Explicó que están trabajando con la Dirección de Administración, y próximamente sesionará la Comisión de Presupuesto para proponer los ajustes correspondientes. “Es una mala noticia, y claramente afectará la función institucional”, añadió.

A título personal, opinó que el impacto tendría que hacerse una vez que acaben los procesos electorales, alrededor del mes de septiembre. “Y obviamente en cómo hacer más eficientes algunas etapas del proceso electoral para poder ajustar recursos”, dijo.

Partido oficial no puede usar fondos del PJF

Luego de que diputados de Morena destinaron 15 mil millones de pesos de los fideicomisos del Poder Judicial para apoyar a Acapulco, abogados constitucionalistas y el presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) consideraron que no pueden hacerlo, porque ese dinero está detenido por una suspensión provisional y que la maniobra de incluirlo en el PEF es diferente a desaparecer los fideicomisos.

El magistrado Froylán Muñoz Alvarado, director de Jufed, señaló que el destino de los fideicomisos no depende de los legisladores, ni de un acuerdo político, sino de lo que determine en una sentencia constitucional.

A su vez, el abogado penalista Gabriel Regino señaló que hay una figura jurídica llamada sub judice, que significa que está sujeta a una decisión legal y no se puede mover.

Detalló que los legisladores buscarán otras formas para tomar el recurso y es diferente a desaparecer los fideicomisos porque lo autorizó la Cámara de Diputados y lo aprobó el Senado, y el efecto era regresarlos a la Tesorería de la Federación.

“Pero no puede ser porque el Poder Judicial de la Federación ha promovido amparos contra esa reforma que elimina los fideicomisos. Ahora lo que intentan hacer es un fraude legislativo y tratan de meter esa bolsa en el presupuesto y asignarla a otra área”, refirió.

Gerardo Romero, especialista en finanzas públicas, indicó que lo preocupante es que no se está haciendo como debería, ya que el Ejecutivo no puede tener injerencia en la Cámara de Diputados.

“Entonces, por el simple hecho de que hay una mayoría de Morena y el Ejecutivo obviamente tiene injerencia con los legisladores, lamentablemente se está politizando el dinero… Lo están haciendo a contentillo, principalmente por el problema del Poder Ejecutivo con el Judicial”.

CT