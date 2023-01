El Presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó que su “Plan B” en materia electoral ponga en riesgo la votación de 2024. Según él, son los consejeros del INE los que la ponen en riesgo mediante fraudes, por lo que los llamó a “que se vayan a engañar a otra parte”.

En la conferencia mañanera de ayer, el Jefe del Ejecutivo federal acusó al INE de ser el que permite el relleno de urnas, la falsificación de actas, el robo de paquetes electorales y la compra del voto.

“Están usando esto de bandera para hacer politiquería, porque no hay ningún problema. Lo dije ayer (jueves), lo repito ahora, ganaron, porque van a seguir teniendo presupuesto más que ningún otro organismo en el mundo, porque engañaron a muchos con la consigna de que ‘El INE no se toca’”.

“Lo que quieren es seguir atacándonos. A lo mejor lo que están buscando ahora es salir a la calle para decir: ‘El INE no se toca’, pero lo del fondo sea decir: ‘García Luna no se toca’, porque eso los trae nerviosísimos. Entonces, están inflando un supuesto problema, que el Poder Judicial resuelva”, opinó.

“Les estoy hablando de algo grave y no es nada en comparación de muchísimas otras cosas que han hecho: esto de quitar candidaturas, de darle candidatura a los que no tenían derecho por instrucciones del Presidente. Es como si yo digo: ‘Quiero que me inscriban a este político como candidato’. ‘Oiga, pero no reúne los requisitos, no tiene las firmas’. No importa, y ahí va, pero mucha gente se deja manipular y además los medios de información que están dale y dale”, reiteró.

Marko Cortés llama a defender el Instituto Nacional Electoral

La dirigencia nacional y senadores del PAN cerraron filas contra el “Plan B” en materia electoral, así como en contra de los ataques y descalificaciones del Presidente López Obrador en contra de la SCJN, el TEPJF y el INE.

Por lo que acordaron que la defensa de esas instituciones “es de la más alta prioridad” para el partido.

Marko Cortés, líder del PAN, repudió la escalada de descalificaciones en la mañanera en contra de la ministra presidente, Norma Piña, así como su advertencia de que no confía en la resolución que realizará la SCJN a las controversias contra su “Plan B” de reforma electoral.

“Nos muestra de cuerpo entero un Presidente de corte autoritario, dictatorial, que llegó de la vía democrática, pero quiere mantenerse en el Gobierno, a su partido, por la forma que sea”, afirmó.

Dijo que el Presidente no sólo enfrenta, polariza. “Y lo que está provocando es que la elección del 2024 va a ser una elección en dos grandes polos, quienes por la razón que sea o por el programa clientelar que recibe o miedo a que se lo quiten voten por ellos o quienes quieren cambiar el rumbo de México. Dos grandes proyectos”.

En el marco de la reunión plenaria de senadores del PAN, dijo que, así como el INE no se toca, “la democracia no se toca, el Tribunal Electoral no se toca y tampoco los tribunales”.

Segob impulsará la designación

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, señaló que el Gobierno federal impulsará que los cuatro consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que serán designados en el próximo periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Diputados, sean elegidos por medio de insaculación, es decir, de forma aleatoria.

“Ni modo que no quieran que sepan los mexicanos cómo eligieron a Lorenzo Córdova, pues sí fue cuota. Por eso, ahora, nosotros vamos a impulsar que se cumpla con el proceso constitucional, y finalmente sean insaculados los 20 mexicanos que acrediten ser los más capacitados”, refirió en Hidalgo, a donde acudió a firmar un convenio con el Gobierno estatal.

En cuanto a las acusaciones realizadas en días pasados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre fraude en la elección presidencial, dijo: “Eso no es una acusación, esa es una realidad y por eso los mexicanos requerimos una reforma electoral a profundidad, para que se acabe el tiempo en el que se repartían los consejeros electorales, era el botín de los partidos”.

Afirmó que los partidos de oposición están en su derecho de presentar acciones de inconstitucionalidad en contra del llamado “Plan B”, de reformas a leyes secundarias en materia electoral.

Fox convoca a marchar al Zócalo

El ex presidente de México, Vicente Fox, hizo un llamado “por sus pistolas” a marchar el próximo 26 de febrero rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, en defensa del Instituto Nacional Electoral y “para demostrar quién manda”.

Ante el “Plan B” de la reforma electoral, impulsado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el ex mandatario de México usó sus redes sociales para no “apiñarse al INE”.

“Que nadie se me raje”, expresó Fox en otro mensaje al hacer un llamado a defender el voto, la libertad y la democracia.

“A la Alameda por una concha con nata. Al Zócalo por el INE”, expresó Vicente Fox, quien calificó de “macabro, perverso, malnacido y apátrida” el “Plan B” de la reforma electoral.

“Soy libre, no acarreado. Por mis pistolas estaré en el Zócalo”, agregó el ex mandatario panista.

