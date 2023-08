Las y los adultos mayores actualmente gozan de muchos beneficios, particularmente destacan la pensión del Bienestar y la tarjeta del Instituto de las Personas Adultas Mayores, la cual otorga múltiples descuentos en compras y servicios, algunos de ellos superiores al 50% o incluso gratuitos; pero las tarjetas han cambiado, por lo que surge la duda "¿es necesario renovar la tarjeta?"

El instituto ha pasado por nueve tarjetas para las personas inscritas, incluyendo la actual, los diseños han variado desde entonces y aunque muchas de esas siguen siendo funcionales otras tienen marcadas una fecha de vigencia, pero hay quienes siguen usando la credencial con normalidad al día de hoy.

Por si no lo habías notado, la nueva credencial del INAPAM de este año, no cuenta con ninguna inscripción que indique caducidad, esto se debe a que ya no es necesario renovar la credencial para seguir disfrutando de los beneficios, así lo aclaró Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría del Bienestar.

“Se puede seguir usando, pero preferentemente se les invita a realizar la actualización de la Tarjeta INAPAM. Ahora ya no le ponemos fecha, porque no queremos que anden dando muchas vueltas, pero estaría bien que se realizará el cambio”, afirmó.

De modo que no importa si tu credencial ya se venció, si dice Sedesol, si es azul, blanca, rosa, etc. será funcional hasta que dejes de necesitarla, no obstante, en caso de robo, extravío, o simplemente por el desgaste que ha tenido a lo largo del tiempo puedes solicitar una renovación en cualquiera de los módulos del instituto.

Requisitos para renovar la credencial del INAPAM

El proceso y los requerimientos para tramitar nuevamente tu credencial son los mismos que el proceso de inscripción, de modo que si apenas cumples los 60 años también puedes valerte de los siguientes documentos para afiliarte.

Original y copia de identificación oficial.

Original y copia de documento que avale su edad como acta de nacimiento, CURP, credencial de elector, credencial del IMSS o ISSSTE, licencia de manejo vigente o pasaporte vigente.

Original y copia de comprobante de domicilio.

Dos fotografías tamaño infantil, ya sea a color o en blanco y negro.

El trámite es gratuito y por lo regular las tarjetas se entregan el mismo día de la solicitud, recuerda que basta con solo mostrar la tarjeta para acceder a descuentos en alimentos, salud, educación, entretenimiento, asesoría, vestido, calzado, hogar, transporte y servicios como el predial y el agua.

Cortesía de Gobierno de México

MM