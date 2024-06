Actualmente, en México, existen diferentes programas sociales dedicados a las personas de la tercera edad que buscan mejorar su calidad de vida a través de apoyo económico, como lo es la Pensión del Bienestar, que otorga 6,000 pesos bimestrales a los adultos mayores de 65 años. Sin embargo, esta no es la única ayuda que reciben las personas pertenecientes a este sector, ya que también existe una tarjeta que les puede proporcionar descuentos para distintos ámbitos.

Te puede interesar: Claudia Sheinbaum y AMLO se reúnen en Palacio Nacional

Se trata de la tarjera INAPAM, dicha ayuda proporcionada por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM), se le entrega a aquellos individuos de 60 años y más de edad, esto con el fin de contribuir a su economía, ya que esta tarjeta les brinda descuentos en sitios como el transporte público, tiendas de ropa, hoteles, restaurantes, supermercados, entre otros.

Así mismo, esta tarjeta, la cual busca que las personas mayores no cubran la totalidad de algunas de sus necesidades, también puede ser utilizada para obtener consultas médicas gratis, actividades recreativas, cursos, capacitaciones e incluso albergues para personas mayores con el objetivo de proporcionales una vida digna por el resto de sus días.

Sin embargo, los descuentos que ofrece esta tarjeta cambian, varían o se modifican cada año , por lo que para consultar todos los servicios que ofrece esta tarjeta deberás consultar en el directorio de beneficios con la tarjeta INAPAM.

¿Debo renovar mi tarjeta del INAPAM?

Muchas veces algunos de los usuarios que ya cuentan con la tarjeta de descuentos se preguntan si deben actualizarla o renovarla, ya que actualmente existen al menos 9 versiones de la tarjeta INAPAM, y si bien es cierto que el diseño ha cambiado a lo largo de los años, realmente no se necesita una nueva tarjeta para seguir accediendo a estos beneficios.

Cualquiera que sea la versión de la tarjeta de descuentos que poseas sigue siendo válida y vigente , la renovación solo será en caso de que tu tarjeta sea extraviada, ya no sea legible, se encuentre rota o desees un modelo más reciente. En dado caso que no presentes ninguna de estas observaciones, no será necesario solicitar otra.

Esto de acuerdo con la Delegación de Programas para el Bienestar de la Ciudad de México, la cual lanzó un comunicado en el que señalaba que la credencial INAPAM actual no pierde validez sin importar cuanto sea el tiempo desde que se tramitó o que tenga un diseño diferente.

Ante esto, INAPAM también compartió un comunicado en el que alertaba a los adultos mayores para que no caigan en engaños y que puedan seguir haciendo uso de su tarjeta sin ningún problema.

¿Cómo puedo tramitar mi tarjeta INAPAM?

En el caso de solicitar una tarjeta de descuento por primera vez , el adulto mayor deberá realizar su trámite con los siguientes documentos:

INE

CURP

Acta de nacimiento legible

Comprobante de domicilio

Teléfono de contacto en caso de emergencia

CURP y teléfono de un contacto en caso de emergencia

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP