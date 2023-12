La Comisionada del INAI, Norma Julieta del Río, se bajó de la contienda interna por la presidencia de dicho órgano.

Al inicio de la sesión extraordinaria denunció opacidad al interior del instituto, acusó falta de atención de denuncias internas, y aseguró que ella no avalará a personas que no tienen solvencia ética y moral suficiente para llevar las riendas del INAI.

"He decidido bajar mi candidatura a presidir este instituto. Lamentablemente no se alcanzó el consenso necesario para lograr un acuerdo de unanimidad, debemos de ver más allá de los intereses personales. No puedo avalar a personas que no tienen solvencia ética y moral suficiente para llevar las riendas de este instituto. No se trata de una aspiración personal, si lo fuera me hubiera mantenido hasta la recta final, es una aspiración institucional", detalló.

La Comisionada dijo que el instituto ha sufrido el peor embate en su historia, por lo que está convencida que la presidencia la debe llevar una persona con calidad moral.

Te puede interesar: INAI sesiona para elegir nuevo presidente del instituto

"No es malo denunciar, nadie puede estar en contra de la honestidad, yo soy una mujer limpia y congruente. Denunciemos la corrupción, las peticiones del personal de este instituto, y si alguien de la prensa me pregunta si lo he hecho, aquí están, desde el 2021 que ingresé, todas y cada una de las denuncias integradas ante el comité de ética y del órgano interno de control. No veo condiciones, no se quiere atender las denuncias", declaró.

Normal Julieta del Río no dijo a quién se refería, sin embargo, adelantó que votará por la comisionada Josefina Román, dejando entrever su rechazo hacia la aspiración del comisionado Adrián Alcalá.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV