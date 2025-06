Salvador Chávez, afiliado de 55 años al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), denunció públicamente haber sido agredido físicamente por cuatro elementos de seguridad privada en las instalaciones del Hospital General de Zona No. 1, ubicado en Villa de Álvarez, Colima. El incidente ocurrió cuando solicitaba un medicamento recetado que no le fue proporcionado, a pesar de contar con la prescripción correspondiente.

Las imágenes del ataque, captadas en video y compartidas ampliamente a través de redes sociales, causaron un fuerte impacto en la opinión pública. En el material audiovisual se observa al paciente, identificado por su vestimenta (suéter azul, pantalón de mezclilla y zapatos oscuros), siendo reducido violentamente por al menos tres guardias, quienes lo tiran al piso, lo esposan y colocan sus rodillas sobre su pecho, mientras el hombre presenta signos de convulsiones. Un médico que se aproxima durante el altercado decide no intervenir, y Salvador permanece inmovilizado boca abajo sin recibir auxilio inmediato.

Relato del afectado: “Me siento con impotencia y con coraje”

En declaraciones a medios de comunicación locales, Salvador explicó que su presencia en el hospital obedecía a la necesidad de surtir un fármaco esencial para el tratamiento de su neuropatía diabética, prescrito por su especialista en psiquiatría. Al recibir una negativa por parte del personal de farmacia, decidió grabar la situación con su teléfono móvil. Fue en ese momento cuando, según su testimonio, comenzó la agresión.

"Me quebraron los lentes, tengo golpes en todo el cuerpo. Me siento con impotencia y con coraje", manifestó. Además, denunció la ausencia de atención médica tras el ataque: “Nadie me checó signos vitales, ni la glucosa. Ni una enfermera se me acercó”.

Chávez ya ha formalizado una denuncia ante el Ministerio Público, y exige que las autoridades no permitan la impunidad: “Esto no se trata de que alguien se salga con la suya”, advirtió.

Luego de que el caso generara polémica en medios y plataformas digitales, el IMSS difundió un comunicado en el que condena "cualquier acto de agresión o conducta que transgreda la dignidad o los derechos humanos dentro de sus instalaciones". Asimismo, hizo responsable a la compañía Hidalgo Vigueras Consultores, S.A. de C.V., encargada del personal de seguridad, y anunció el inicio del proceso legal para terminar la relación contractual con dicha empresa.

El instituto aseguró estar atendiendo el caso con "sensibilidad y responsabilidad institucional" y afirmó que, en lo sucesivo, no contratará proveedores que no garanticen la formación adecuada de su personal en materia de derechos humanos. No obstante, hasta el momento no se ha informado si los guardias involucrados enfrentarán consecuencias legales o administrativas, ni se ha dado un parte médico actualizado sobre el estado de salud de Salvador.

Tras un incidente en el HGZ No. 1 de Villa de Álvarez, Colima, el IMSS rechaza todo acto que vulnere la dignidad y los derechos humanos. Se iniciarán acciones para concluir el contrato con la empresa de seguridad, y Protección Federal asumirá la vigilancia. pic.twitter.com/BSe2TXBjp1— IMSS (@Tu_IMSS) June 8, 2025

Por otro lado, el IMSS explicó que el medicamento que solicitaba el derechohabiente ya le había sido entregado el pasado 2 de junio y, al no estar incluido en el cuadro básico, no podía volver a ser proporcionado durante el mismo mes. La institución no ofreció mayores detalles sobre cómo este conflicto derivó en una intervención violenta por parte del equipo de seguridad.

BB