Hubo reunión para conciliar con empresarios: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia, informó que su coordinador de estrategia, Alfonso Romo, se reunió con Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, con el objetivo de conciliar sus diferencias con el sector empresarial.

"Sí (se dio la reunión). Alfonso Romo se está reuniendo con empresarios para aclararles de que nosotros no estamos en contra de la iniciativa privada, nosotros estamos en contra de la corrupción, y Alfonso Romo está haciendo esa labor, se está reuniendo con empresarios", mencionó López Obrador.

"Espero que sí (haya una conciliación), porque nosotros no queremos la confrontación, es amor y paz".

En entrevista, luego de un mitin frente a la delegación Tlalpan, el abanderado de Morena-PES-PT afirmó que tiene buena relación con los empresarios, pero sólo algunos se resisten porque les ha ido muy bien en el régimen de corrupción.

"No queremos la confrontación, queremos que haya unidad en México y que todos ayuden y que hagamos el cambio juntos para el beneficio del pueblo".

El tabasqueño lanzó una propuesta a Cuauhtémoc Cárdenas, de que no permitirá la corrupción en Pemex y CFE.

Se le cuestionó: ¿Pero nada de echar abajo la reforma energética?

"Vamos a ver primero en qué condiciones están los contratos. No puedo adelantar vísperas, tengo que ver cómo está la situación en Pemex, en la CFE. Lo que sí le puedo decir al ingeniero Cárdenas, y a todos los ciudadanos, es de que no vamos a permitir la corrupción en Pemex, ni en la CFE".

López Obrador volvió a defender a la ex líder de la Policía Comunitaria Néstora Salgado, y afirmó que su candidatura sigue en pie rumbo al Senado de la República.

"No hay ningún antecedente penal, no hay ningún ilícito, esto es parte de la propaganda negra, fue el señalamiento que hizo Meade en el debate que sacó un fragmento de una acusación y así, actuando, me fue a llevar el papel.

"Claro que sí (seguirá como candidata), no está impedida legalmente. No hay fundamento legal, es parte de la guerra sucia", expuso.

