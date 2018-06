"Hubo muchas coincidencias": Anaya tras reunión con el CMN

El candidato presidencial de la coalición Por México al Frente, dijo que la reunión con el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), fue de coincidencias y productiva, que les indica que van bien.

Ricardo Anaya afirmó que no hablaron de política, pero sí de la agenda programática y de los retos económicos que tiene el país, y juntos se puede tener un mejor México.

"Hay coincidencias importantes, como la necesidad de invertir en infraestructura, fomentar la inversión productiva, tener mejores empleos y bien pagados, la relación con Estados Unidos, violencia e inseguridad", detalló.

En entrevista, el panista aseguró que percibió una buena aceptación a sus propuestas, y dijo que en el diálogo no hablaron de que exista una preocupación por parte de los empresarios sobre el populismo.

Indicó que la reunión no era para expresarle su apoyo, sino para conocer sus propuestas, "me sentí muy contenta de estar".

Ricardo Anaya sostuvo que no dialogaron sobre el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México.

JA