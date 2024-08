Hoy No Circula viernes 9 de agosto 2024: Autos que descansan en CDMX y Edomex

A pocos días de que comience el fin de semana continúan las medidas restrictivas de circulación en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) de acuerdo con el holograma, terminación de placas y engomado de los autos como parte del programa Hoy No Circula.

En ese sentido para este viernes 9 de agosto se restringirá la circulación de los siguientes autos:

Autos con holograma 1 y 2

Que tengan engomado color azul y que sus placas terminen en 9 y 0

Vehículos foráneos con terminación de placas 9 y 0

Este viernes, los vehículos que entren dentro del programa Hoy No Circula no podrán transitar en la zona conurbada del Valle de México desde las 5:00 a.m. hasta las 10:00 p.m. Sin embargo, si tu automóvil tiene placas foráneas, la restricción será de 5:00 a.m. a 11:00 a.m.

ESPECIAL/ Hoy No Circula.

El programa "Hoy No Circula" tiene como objetivo reducir los niveles de contaminación ambiental en la región. Las medidas restrictivas se aplican en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México.

A continuación, te presentamos la lista de zonas donde se implementan estas restricciones:

Ciudad de México

Álvaro Obregón Azcapotzalco Benito Juárez Coyoacán Cuauhtémoc Cuajimalpa de Morelos Gustavo A. Madero Iztacalco Iztapalapa Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Milpa Alta Tlalpan Tláhuac Venustiano Carranza Xochimilco

Estado de México

Atizapán de Zaragoza Coacalco de Berriozábal Cuautitlán Cuautitlán Izcalli Chalco Chimalhuacán Chicoloapan Ecatepec de Morelos Huixquilucan Ixtapaluca La Paz Naucalpan de Juárez Nezahualcóyotl Nicolás Romero Tecámac Tlalnepantla de Baz Tultitlán Valle de Chalco

