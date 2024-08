Claudia Sheinbaum prepara libro sobre la 'transición histórica' con López Obrador

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, señaló que se encuentra preparando un libro sobre lo que ha significado la transición de gobierno con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual catalogó como "histórica".

Tras una reunión con gobernadores del sur del país, Sheinbaum detalló que, tras estas giras que ha hecho con López Obrador luego de ganar las elecciones del 2 de junio ha comenzado a escribir, por lo que espera que pueda compartir dichas experiencias con los mexicanos.

"Espero que lo pueda yo, si me da tiempo, poder compartir con todas las mexicanas y mexicanos lo que ha sido este proceso. Y tomé la decisión porque cada noche que hacemos estas giras, pues escribo tanto cuestiones emotivas como lo que estuvimos viendo durante el día", indicó.

Agregó: "Y entonces ya tengo un montón de notas sobre lo que hemos vivido y creo que vale la pena compartirlas. Espero que lo podamos hacer, pues espero, todo depende del tiempo. El presidente tiene la capacidad de gobernar, de escribir libros. Entonces espero poder tener también esa posibilidad con el tiempo".

Claudia Sheinbaum indicó que aún no tiene un título para el libro, pero explicó que se debe revisar la historia, ya que desde el siglo XIX no hay ningún partido político que ha tenido esta transición.

A pregunta expresa sobre la reunión que tuvo Omar García Harfuch, próximo secretario de Seguridad con el presidente, Sheinbaum detalló que supo de esta reunión y que el mandatario federal estuvo interesado en hablar con él para plantarle la política de seguridad que hay en el país.

"Es una transición histórica. Y en este sentido, pues hay temas de seguridad, que al Presidente le interesa que conozca a un secretario de seguridad. Yo sabía que se iban a reunir y me parece muy bien que se reúnan. (...) me quedé pensando, todos los días habla el Presidente de la República con quien va a ser la Secretaria de Gobernación, porque es Secretaria de Seguridad. Habla con el director del IMSS porque vamos a mantener al PSOE en el IMSS. En ese sentido hay continuidad, incluso en algunos servidores públicos, porque somos parte del mismo proyecto. Hay adversarios que dicen que quisieran que hubiera un rompimiento. Pues no lo va a haber, porque somos parte del mismo proyecto".

Sobre si tendrá un evento posterior a la entrega de constancia de Presidenta Electa por el Tribunal Electoral, Sheinbaum detalló que lo siguen analizando, pero aclaró que el 1 de octubre en el Zócalo tendrán una gran concentración.

"Estamos valorando si hacemos algún evento o nos quedamos solamente en el auditorio del Tribunal Electoral. Lo estamos revisando. Ya nos va a tocar el 1 de octubre una gran concentración en el Zócalo de la Ciudad de México. Entonces hay tiempo para todo", dijo.

