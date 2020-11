Hombre intenta escapar de hospital por ducto de ventilación en Monterrey

El pasado 24 de noviembre de 2020 el equipo de seguridad del Hospital Universitario de Monterrey, Nuevo León, se movilizó a su interior luego de que un paciente terminara en los ductos de ventilación del nosocomio tras intentar escapar; según los reportes del hecho en redes sociales, el hombre se encontraba intoxicado y en calidad de detenido.

En uno de los videos que circula se observa a personal médico y de seguridad intentando atrapar al hombre desnudo que se encontraba en el techo de uno de los niveles del hospital mientras se busca persuadirlo para bajar, aunque sin éxito; en diversas publicaciones de Twitter se comparten imágenes en donde se ve al hombre colgando del techo en diversos momentos de la odisea que se vivió al interior del recinto médico.

Así fue como este hombre intentó escapar por los ductos de aire del Hospital Universitario en Monterrey, Nuevo León; el sujeto se encontraba en custodia y en estado de intoxicación. pic.twitter.com/Dg8j4kAPVW — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) November 26, 2020

Incluso en el material se capturó parte de la conversación del personal con el paciente, “¿Para qué me quieren?” cuestiona desde el techo en su intento de huida; “¿cómo que para qué te quiero? ¡no puedes estar ahí! No es que yo te quiera aquí”, le responde uno de los elementos. “Si tu no quieres estar aquí te retiras y ya”, concluye en uno de los intentos por hacer que el hombre se baje.

Finalmente los esfuerzos para lograr su captura rindieron fruto, pues el hombre fue detenido.