Hermano de ‘Fofo’ Márquez exige justicia para el influencer y lidera manifestaciones

Este lunes 20 de enero, mientras se lleva a cabo el juicio que determinará si el influencer "Fofo" Márquez es culpable de tentativa de feminicidio, numerosos seguidores y familiares del influencer causaron un ambiente de tensión con diversas protestas. Los principales puntos de concentración fueron cerca del Parque Naucalli, en Naucalpan, Estado de México, y en la vía Gustavo Baz, cerca del corralón de Barrientos.

Las movilizaciones, lideradas principalmente por Rodrigo Márquez, hermano menor del acusado, tenían como objetivo exigir justicia para el creador de contenido, argumentando que el proceso legal no se estaba llevando a cabo de manera adecuada.

A través de un video en TikTok, Rodrigo aclaró que está dispuesto a que su hermano pague por el delito cometido, pero considera que la acusación no es la correcta, destacó que, aunque su hermano cometió un error grave, no fue con la intención de quitarle la vida a la mujer agredida.

"Vamos a hacer arder las redes sociales (...) desgraciadamente no quieren hacer justicia", dijo.

Asimismo, indicó que, aunque Rodolfo "N" tuvo la oportunidad de escaparse, en ningún momento, trató de huir del país para eludir las consecuencias de sus acciones.

"Tenía que enfrentarse a la situación es por eso que mi hermano nunca se fugó del país, tuvo el tiempo perfecto para irse, pero no lo hizo, tanto nosotros como él dijimos: ‘a ver papacito, te quedas y te haces cargo de tus actos’ y él siempre estuvo de acuerdo con eso".

Aunado a ello, insistió en que su hermano es investigado por un delito erróneo, ya que dijo que el verdadero delito cometido por éste fue uno de lesiones, y no una tentativa de feminicidio.

"Al parecer no se quiere hacer justicia, a mí me gustaría creer y seguir creyendo que México es un país honesto que no se aprovechan de casos mediáticos porque eso no fue feminicidio en grado de tentativa".

Aunque aceptó el error que tuvo, Rodrigo insistió en que no existió la intención de acabar con la vida de la víctima, pues de acuerdo con él, este punto era crucial para entender la verdadera naturaleza del delito.

"Cometió un error sí, una patanería que yo no apruebo, que estuvo horrible y lo llevó hasta donde está ahorita, pero está comprobado que él jamás quiso acabar con su vida, miles de abogados lo saben, pregúntenle a cualquier persona que estudie derecho o sepa de leyes saben perfectamente que el delito cometido son lesiones".

Lee también: Consejo Coordinador Empresarial llama a fortalecer comercio bilateral con EU

En este sentido, también anunció que, a través de una cuenta alterna en Instagram, comenzaría a compartir pruebas y documentos que, según él, demostrarían que las acusaciones eran desproporcionadas. Aseguró que lo haría de manera gradual, con el objetivo de que el público conociera la versión de los hechos desde la perspectiva de la familia, y así, pudiera entender mejor la situación en la que se encontraba "Fofo" Márquez.

"Les voy a compartir poco a poco todo lo que hemos viviendo con mi familia y todo lo que hay detrás, con esto todos buscamos justicia. Lo único que queremos es un caso honesto y créanme que buscamos justicia porque esta historia apenas puede comenzar".

NA