Hay más de 50 mil afectados por lluvias en Chiapas, Veracruz y Tabasco: CNPC

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) estimó en más de 50 mil los afectados por las intensas lluvias que se registran en Chiapas, Veracruz y Tabasco, derivadas del frente frío número 9.

"Tenemos números que alarman, desde 1980 no llovía tanto en el estado (Tabasco). Tenemos más de 50 mil personas afectadas y más de ocho mil viviendas dañadas", aseguró la titular de la CNPC de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Laura Velázquez Alzúa.

Al recorrer zonas afectadas de Villahermosa, acompañada por el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, la funcionaria anunció que en las próximas horas se tendrá una primera evaluación para saber la ayuda humanitaria que requiere la población afectada.

"Vamos a mandar lo que la gente necesite, que es lo más importante de todo esto, y las cantidades que la gente necesite, que termine la burocracia. Acabando todo este tortuguismo absurdo que hay dentro de la administración, llegando a la gente directamente, entiendo que ya está Sedena y Semar trabajando desde antier aquí en el estado, ellos nos van a ayudar y a hacer la distribución directa al ciudadano, al afectado", expresó.

La funcionaria señaló que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y de Marina Armada de México (Semar) ya atienden a la población a través de la aplicación del Plan DNIII-E y Plan Marina, respectivamente.

Hasta este sábado se tiene el registro de ocho mil 35 viviendas afectadas por filtración de agua, en Tabasco (siete mil 835), Veracruz (185) y Chiapas (15); 18 cierres carreteros totales: Tabasco (10), Veracruz (5) y Chiapas (3); así como dos puentes afectados en Tabasco.

También reportó Protección Civil un total de 14 refugios temporales activados: 12 en Tabasco, uno en Veracruz y uno en Yucatán, así como el desplazamiento de 343 personas a refugios temporales: 325 en Tabasco y 18 en Veracruz.

Ante la situación, Laura Velázquez pidió a los ciudadanos ser "cuidadosos, que no salgan, que no se confíen porque piensen que el arroyo lleva poca agua, que no se confíen no traten de atravesarlo, que se comuniquen a las instancias oficiales de protección civil y del gobierno del estado para auxiliarlos".

Resaltó que la ayuda del gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estará presente para las zonas afectadas de Veracruz, Tabasco y Chiapas hasta que la lluvia del frente frío 9 se disipe.

JM