Este martes, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, indicó que desde el 2024 se abrió una carpeta de investigación en Tabasco contra Hernán Bermúdez Requena por sus vínculos con el crimen organizado. Confirmó también la orden de aprehensión y ficha roja de la Interpol contra el extitular secretario de Seguridad en el gobierno de Adán Augusto López.

Bermúdez Requena, conocido como El Comandante H, fue designado secretario de Seguridad en el estado de Tabasco (sureste) en 2019 por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández, del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y se le acusa de ser uno de los líderes de La Barredora, una célula criminal vinculada al Cartel Nueva Generación.

"A partir de febrero de 2025 cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro (…) y se obtuvo también la ficha roja a Interpol" , informó García Harfuch.

Asimismo, explicó que la Fiscalía General de Justicia del estado de Tabasco inició una carpeta de investigación en el mes de noviembre de 2024 contra el exsecretario, después de que se tuvieran indicios "a raíz de varias notas periodísticas e información local en el estado de Tabasco".

Sobre la búsqueda, afirmó que se está trabajando en ello y que "el Gobierno del estado es quien lo está buscando y el Gobierno federal está apoyando en la localización de este sujeto".

Desde octubre de 2024, el Gobierno federal ha estado cooperando con el estado de Tabasco en la investigación del exfuncionario, informó la Presidenta del país, Claudia Sheinbaum, en su rueda de prensa matutina.

Según la información de inteligencia, Bermúdez Requena habría tenido vínculos con criminales desde 1999 y un posible arresto en 2006 por la ejecución de un ganadero.

Por su parte, Sheinbaum explicó que "tiene que haber pruebas fehacientes de que alguien esté involucrado para poder abrir una carpeta de investigación".

"No se va a cubrir a nadie, las investigaciones, en cualquier caso, para cualquier persona deben hacerse, pero de antemano no se puede culpar a nadie hasta que no se demuestre lo contrario", sentenció la Presidenta.

