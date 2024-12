En los poco más de dos meses del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, se han detenido a seis mil 745 personas vinculadas a delitos graves y se ha incautado un total de 6.1 toneladas de drogas, además de mil 168 kilogramos y 428 mil 578 pastillas de fentanilo, así lo informó este martes Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La Jefa del Ejecutivo Federal Claudia Sheinbaum Pardo resaltó que la Estrategia Nacional de Seguridad ya está dando resultados, por lo que está convencida de que disminuirán aún más los índices delictivos.

"Nosotros no pactamos con delincuentes, lo que nosotros tenemos es la atención a las causas y disminuir la impunidad, la cero impunidad y como ustedes ven ya está dando resultados, no es que vamos a dar resultados en el largo plazo, ya está dando resultados y estamos convencidos de que esta estrategia si le damos seguimiento, —porque este es un asunto de todos los días, no se puede dejar, es todos los días—, con mucha supervisión de lo que se está haciendo y si seguimos así pues van a bajar todavía más los índices delictivos", aseguró.

Durante la conferencia matutina en el Palacio Nacional, Harfuch destacó que estos resultados son producto de la colaboración entre las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional y otras instancias federales, como la Fiscalía General de la República (FGR), a partir del inicio de la nueva administración el 1 de octubre.

Entre los datos más relevantes se destaca la detención de seis mil 745 generadores de violencia en todo el país durante los últimos dos meses y medio, así como el decomiso de mil 300 kilogramos de cocaína en el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, y otros 212 kilogramos en Chiapas. Además, las fuerzas de seguridad han asegurado tres mil 23 armas de fuego y 557 mil 845 cartuchos, lo que representa un golpe directo a las organizaciones criminales.

Además del aseguramiento de 289 granadas, cuatro mil 478 vehículos, 20.7 millones de pesos y 2.4 millones de dólares, entre otras acciones.

Según García Harfuch, las autoridades también han desmantelado 69 laboratorios clandestinos utilizados para la producción de metanfetaminas, y han asegurado más de 137 mil litros y 17 mil 521 kilos de sustancias químicas, además de maquinaria, lo que representó una afectación económica por más de 26 mil 249 millones de pesos a las organizaciones delictivas.

Informó que se han llevado a cabo 21 acciones operativas en Sinaloa desde principios de diciembre, que han permitido la detención de 29 generadores de violencia y el aseguramiento de grandes cantidades de droga, incluido el fentanilo, siendo una de las regiones más conflictivas recientemente.

Por su parte, Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, detalló que entre los delitos de alto impacto, el homicidio doloso en el país redujo su tasa diaria a 82.8 víctimas diarias desde octubre.

Dijo que la tendencia se ha sostenido a la baja con un promedio diario de 82 asesinatos en el mes de noviembre y de 68.1 en los primeros 16 días de diciembre.

En este sentido, detalló que el mes más violento en México durante 2024 fue junio, con un promedio de homicidios diarios de 89.3 y el más bajo marzo, con 77.9.

En tanto, precisó que, en todo el año, se han registrado dos mil 461 homicidios dolosos, un promedio de 82.3 víctimas al día, lo que equivale a una reducción interanual del 6.9 % respecto del mismo periodo de 2023.

Por años, la funcionario explicó que el promedio diario de asesinatos pasó de 100.5 entre 2018 y 2020, a 97.8, en 2021; 91.2 en 2022; 88.4 en 2023; y 82.3 en lo que va de 2024.

Figueroa añadió que el comportamiento del homicidio doloso sigue concentrándose en siete estados, que representan casi la mitad de los casos: Guanajuato, Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Guerrero y Nuevo León, siendo Guanajuato la entidad con el mayor número de asesinatos, con un promedio de 8.4 víctimas diarias en 2024.

Asimismo, informó que, en términos de delitos de alto impacto, que incluyen homicidios, feminicidios, lesiones, secuestros y robos violentos, también se observa una disminución generalizada.

La cantidad de estos delitos pasó de un promedio de 969.4 diarios en 2018 a 604.8 en 2024, lo que representa una reducción del 37.6 %.

MF