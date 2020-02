Hacienda investiga a empresas contratistas del Gobierno federal

El Presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) investiga a empresas a las que se les entregan contratos del Gobierno federal.

Ademá justificó el que, bajo su administración, la Oficialía Mayor de la SHCP centralice las compras, porque aseguró que antes "era un desbarajuste" y se entregaban contratos sin cumplir con la ley.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal advirtió a las empresas extranjeras que "México ya no es tierra de conquista", al mismo tiempo de asegurar que en el Gobierno ya no se piden "moches" a contratistas.

"Es una medida que se tomó desde el inicio fue centralizar las compras. Eran muchas las unidades del gobierno encargadas de la contratación de la compra de insumos y eso se terminó. Se decidió por norma que todas las compras y contratos en el gobierno, tengan que ver con la Oficialía Mayor de la SHCP.

"La Oficialía Mayor no tenía ese rol y se hacía cargo de lo administrativo de la SHCP, ahora es la institución administrativa más importante del Gobierno que tiene control sobre todas las dependencias del Gobierno federal porque era un desbarajuste: cada quién otorgaba contratos, no se cumplía con la ley. Ahora ya no es así".

"El Gobierno tiene que bajar el costo de su operación, nada de que el Gobierno compra productos chatarra y caros porque hay moche y soborno. Ya no hay 10%, ni siquiera era 10%, se pasaban, era mucho más. Ya no. A ver, que nos digan. El que venga aquí y diga: tuve que mocharme para tener la obra, lo protegemos, le damos un premio y siempre va a tener oportunidad de participar en licitaciones. Que nos ayude para que no haya moches y se acaben los sobornos.

"Estamos revisando en todos los casos, se hacen las licitaciones y si ganan empresas, (se le consulta) a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). A ver, ¿quiénes son? ¿de dónde vienen? si se trata de empresas extranjeras, si están acusadas de malos manejos, no".

El que venga aquí y diga: tuve que mocharme para tener la obra, lo protegemos, le damos un premio

"Todavía después de entregarles los contratos, estoy hablando con ellos para pedirles que se porten bien. No es leerles la cartilla: es decirles, no se confundan, no es lo mismo. Se degeneró tanto y había tanta corrupción que las empresas constructoras tenían más abogados que ingenieros, eran buenísimos, como litigantes se volvieron leguleyos y le sacaba al gobierno todo lo que quería"

"Es decirle, ya se acabó, es nada más expresarle que México no es tierra de conquista". (Decían) vamos a México porque haya podemos hacer jugosos negocios y podemos saquear, por eso es el negocio, eso ya se acabó".

El Mandatario señaló que hay compras que se tienen que hacer de manera consolidada y buscar precios bajos, "como en los medicamentos, que haya calidad y no se pague tanto como sucedía. Ahí no se ayudaban en nada a las pequeñas empresas, eran tres grandes monopolios los que tenían el control de la venta de medicinas y materiales de curación".

"Se busca apoyar a la pequeña y mediana empresa. Estos caminos que se están haciendo, toda la contratación de mantenimiento de las carreteras es de 15 mil millones de pesos, se está haciendo con empresas constructoras de los mismos estados en el mayor porcentaje. Se les da oportunidad a las pequeñas y medianas empresas"

"Si hay necesidad de comprar carbón o gas para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se procura tener volumen y tener ventajas por el monto de la compra y reducir los costos, sin olvidar que tenemos que ser muy eficientes".

IM