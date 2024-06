¿Habrá Doble Hoy No Circula el 9 de junio? Autos que descansan en CDMX y Edomex

Con la finalidad de disminuir los niveles de contaminación ambiental en la Zona Metropolitana del Valle de México, día con día se realiza el programa Hoy No Circula.



Por lo anterior, se limita a determinados vehículos transitar en la Ciudad de México y el Estado de México, y esto, dependerá tanto del engomado como la terminación de su placa.

¿Qué autos no circulan este domingo 9 de junio?



Para este domingo 9 de junio, el Programa Hoy No Circula no estará en vigor, es decir, no habrá restricciones vehiculares, por lo que todos los automóviles podrán circular libremente.

Cabe destacar que, no existe un Hoy No Circula domingo ni forma parte de las carpetas de las autoridades, ya que ese día es considerado de recreación.



El único día del fin de semana incluído dentro de las limitaciones parciales es y seguirá siendo el día sábado.

¿Dónde se aplica el Hoy No Circula de lunes a sábado?



Ciudad de México:

Azcapotzalco

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Tláhuac

Venustiano Carranza

Xochimilco



Estado de México:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco.

