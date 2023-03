Gustavo de Hoyos anuncia recorrido por México para promover su propuesta política

El empresario y expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, anunció que en Semana Santa iniciará un recorrido por todo el país para promover su propuesta política.

En entrevista Gustavo de Hoyos reiteró su interés de participar en el próximo proceso electoral del 2024 y detalló que comenzará a recorrer el país desde Baja California para culminar hasta el último rincón de Quintana Roo. “Durante estos días estaré dando a conocer mi propuesta de manera general, que la gente sepa que tengo intenciones de participar”, indicó.

Precisó que su campaña será paso a paso, kilómetro a kilómetro para escuchar las necesidades de la gente en el país. El exdirigente empresarial dijo que está interesado en encabezar una coalición opositora que debe de construirse para que México tenga la posibilidad real de una alternancia democrática.

Añadió que ha tomado la decisión de iniciar por las calles y en su momento buscar a los dirigentes de los partidos políticos para una negociación. “Hay un gran descrédito, un gran desencanto, gran desilusión con la inmensa mayoría de los políticos y con las estructuras partidarias en sí mismas y por eso lo que he sostenido es que es indispensable y absolutamente impostergable que haya un nuevo acuerdo donde se pueda recuperar la confianza más allá de la forma en la que se constituya la coalición”, dijo. Por este motivo dijo que es necesario que haya candidaturas independientes que compitan de manera libre ante esta realidad de desconfianza de los partidos tradicionales.

“Yo por eso he dicho claramente de cara a la sociedad civil que me apunto, que estoy listo para encabezar este proyecto”. Aclaró que no se trata de una postura de ruptura sino de encontrar un nuevo acuerdo que permita sumar y que sean exitosas las candidaturas.

“Lo que sostengo es que los partidos políticos solos sino hacen este nuevo acuerdo no les va a alcanzar para lograr ganar, revertir la tendencia y tener mayoría en las cámaras y lograr una presidencia de la República que provenga del lado opositor”, añadió. También hizo un llamado a otros liderazgos del país para que se sumen a este movimiento y participen en el proceso electoral.

FS