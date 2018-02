Guerra sucia no me detendrá: Anaya

El precandidato presidencial de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya Cortés, le envió un mensaje al PRI y dijo que sus días en la Presidencia de la República están contados, pues el próximo 1 de julio habrá un cambio en el país.

"Desde Puebla, le decimos al PRI que sus días están contados, que a nivel nacional habrá un cambio. Desde aquí, desde Puebla, le decimos al PRI: ‘¡Fuera, fuera, fuera!’", dijo, Anaya Cortés.

Esta es la fuerza de los jóvenes que quieren un México lleno de oportunidades para alcanzar sus sueños. En #Puebla, con @MarthaErikaA como gobernadora y @eduardorivera01 como alcalde capitalino, vamos a seguir por el buen camino. #JuntosHagamosMás #LaPueblaQueQueremos pic.twitter.com/kF9TNr7ZDB — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) 10 de febrero de 2018

Al encabezar un encuentro con la militancia del PAN, PRD y MC en esta entidad, desestimó la denuncia que presentaron dos ciudadanos contra él en las instalaciones de la PGR por enriquecimiento ilícito y dijo que le dan risa ese tipo de querellas porque son orquestadas por el PRI y lo hacen porque están desesperados, pero no les va a servir de nada y por él, que sigan presentando las demandas que quieran.

"Me da risa, es la guerra sucia del PRI, no me van a detener con esto. Lo que quieren es confundir a la opinión pública y no lo van a lograr. Voy a seguir concentrado, convenciendo a la gente. Deben saber que el PRI está haciendo esto porque está absolutamente desesperado. La campaña de su precandidato está en ruinas, porque se desfondó y creen que con este tipo de acciones van a confundir a la población. No les va a servir absolutamente de nada. Por mí, que sigan presentando todas las denuncias que quieran", dijo.

Anaya informó que va a responder la demanda con una sonrisa y que no tiene pensado contrademandar porque "esto es guerra sucia orquestada por el PRI". Lo que sí consideró es que se incrementara.

El precandidato panista recordó que está a unos días de que concluya la precampaña y hay buenas noticias porque su campaña y las de otros panistas han crecido con enorme fuerza. Aseguró que es por eso que el PRI cada vez los ataca con mayor intensidad, porque les va a ganar la Presidencia.

