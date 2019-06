Guardia Nacional marcará el inicio del fin de la violencia, afirma Durazo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que la Guardia Nacional (GN) marcará el inicio del fin de la violencia del país.

No obstante, dijo, este trabajo no será de la noche a la mañana porque el problema de inseguridad heredado por las pasadas administraciones no se generó de la noche a la mañana, "pero cantaremos victoria".

Durante la ceremonia de arranque de la Guardia Nacional, en el Campo Marte, Durazo Montaño llamó a los nuevos integrantes de este cuerpo civil de seguridad a que no pueden fallar.

"Las y los mexicanos han confiado esa responsabilidad (la seguridad pública) a los integrantes de la Guardia Nacional, no pueden fallar, cundo lo hayan logrado estaremos en una deuda histórica con su generosidad, compromiso y su entrega a la patria".

GC