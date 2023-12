Amigos y familiares asistieron a una serie de misas que se llevaron a cabo en memoria de las víctimas de la masacre del fin de semana.

Las primeras misas fueron para despedir a Thalía Cornejo y a Marco López; luego siguió la de Héctor Almaraz.

Después de las misas, los asistentes se dirigieron a los sepelios que se llevaron a cabo en la Entidad.

“No se vale lo que les hicieron”

Antonio de Jesús Sánchez Pérez es uno de los 12 jóvenes asesinados el domingo en una posada en la ex hacienda San José del Carmen. Su padre, Antonio Sánchez, cuenta que su hijo tenía 26 años y era contador público, egresado de la Universidad de Guanajuato. “Y acabamos de ir a San Diego, California, a certificarnos para efectos internacionales. Y todos esos talentos, de estarlo preparando desde niño, se fueron con su vida porque era un muchacho de bien”, lamentó el padre durante el velorio.

Recordó a su hijo como un joven amoroso, que practicaba varios deportes y estaba muy apegado a las actividades de la Iglesia católica. Junto a su familia, se dedicaba a ayudar a personas desprotegidas. “Entonces, por todas esas cosas, trae el dolor uno cargando y no se vale lo que les hicieron. No sabe uno ni a quién reclamarle. Hay mucha impotencia”, enfatizó. “Yo le decía a mi hijo que ya estaba preparado para ir a donde quisiera volar. Si quería irse al extranjero, ya estaba preparado, pero a él le gustaba el despacho”, afirmó. Don Antonio dice que su hijo quería especializarse en agricultura, pesca, ganadería y fruticultura “él veía muchas injusticias con la gente del campo y con los agricultores; entonces, lo que quería era prepararse más para ayudar a la gente de la región”.

“¿Por qué ellos van a seguir felices? malditos”, el reclamo

Durante el cortejo fúnebre de Galileo Almazo y David Hernández, una mujer vestida de negro maldice a los responsables mientras se aferra a uno de los ataúdes. “¿Por qué ellos van a seguir felices?, malditos”, grita entre sollozos. Los dos amigos fueron velados juntos. En el caso de los jóvenes Thalía Cornejo y Marco López, fue realizada una misa de cuerpo presente. “Hermanos, la muerte de nuestro hermano Marco Antonio nos entristece y nos recuerda una vez más hasta qué punto es frágil y breve la vida, pero en este momento triste, la fe nos debe confortar”, mencionó el sacerdote que ofició la misa. Los padres de las víctimas lloran desconsolados.

Otro video de los velorios muestra a los presuntos padres de una de las víctimas abrazados mientras lloran su pérdida, rodeados de sus familiares, quienes se ven notoriamente tristes. Al fondo se puede escuchar la canción “Mi gusto es” de Antonio Aguilar. La noche del 16 y la madrugada del 17 de diciembre, hombres armados arribaron a la ex hacienda San José del Carmen donde atacaron a los asistentes de una posada en Salvatierra, Guanajuato. El ataque dejó 12 muertos y 11 heridos, además de algunos vehículos incendiados.

El Universal

Fiscalía

Armas fueron usadas en otros hechos violentos

La Fiscalía de Guanajuato informó que, tras el ataque armado durante la celebración de una posada en la ex hacienda San José del Carmen en Salvatierra, donde murieron 11 jóvenes, se hallaron elementos balísticos de siete armas de fuego que el grupo criminal utilizó anteriormente para otros hechos delictivos.

“En el lugar de los hechos se recabaron diversos elementos balísticos que corresponden a siete armas de fuego, las cuales se ha acreditado que fueron utilizadas para cometer otros hechos delictivos acontecidos en la región”, dijo el fiscal regional Agustín Gallardo Romero.

El funcionario mencionó que se han realizado más de 35 entrevistas que permiten establecer que, después de que los jóvenes negaron el acceso a un grupo de personas, estas regresaron portando armas para cometer la masacre.

“Un grupo de personas llegaron al lugar de convivencia, por lo que varios de los asistentes que se encontraban en el evento les solicitaron que se retiraran del lugar, y se fueron; pero posteriormente regresaron acompañadas con otro grupo de personas que portaban las armas de fuego y fue en ese momento en que comenzaron a disparar contra los presentes”.

Señaló que las investigaciones van encaminadas hacia la detención del grupo. “Una vez que sean detenidos, serán llevados ante la justicia y, como la investigación lo permita, estaremos informando”, aseguró.

Apagan mega árbol de Navidad

El Gobierno municipal de Salvatierra apagó el mega árbol de Navidad instalado en la Explanada del Carmen, en el centro histórico, por el dolor que dejó en las familias el asesinato de 12 jóvenes que convivían en una posada la madrugada del domingo pasado en la ex hacienda San José del Carmen.

“Hoy no brilla una estrella, hoy no brilla Salvatierra”, anunció la Dirección de Servicios Municipales, que tiene a su cargo la decoración por las fiestas decembrinas.

En sus redes sociales manifestó que se une a la pena que embarga a las familias de Salvatierra.

“En honor a las víctimas, el árbol de Navidad se encontrará apagado por algunos días”.

El árbol iluminaba la zona desde el pasado 8 de diciembre.

El Universal

El colorido árbol estará apagado durante algunos días tras la tragedia de Guanajuato. ESPECIAL

Telón de fondo

En 2023 hubo 427 masacres

México registró este año 427 masacres, acumulando dos mil 130 desde el 1 de enero de 2020, aseguró un informe de la organización Causa en Común.

El informe de cierre de la “Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos” reveló que, del 1 de enero al 16 de diciembre de 2023, la organización contabilizó al menos dos mil 130 masacres en el país.

Los Estados que acumularon el mayor número de masacres -definidas como el asesinato de tres o más personas en un mismo hecho violento- fueron Guanajuato con 57, Zacatecas con 43 y Guerrero con 41.

Desde 2020 hasta el tercer trimestre de 2023, Causa en Común registró 22 mil 930 “atrocidades”, eventos que incluyen, además de masacres, hallazgos de fosas clandestinas, acciones de trata de personas, tortura, calcinamiento, violencia contra migrantes o asesinato de niños y adolescentes.

Causa en Común detalló que cada 19 horas se registra una masacre. Por otra parte, la organización compartió que entre enero y junio del 2023 se registraron mil 453 casos de torturas, 729 asesinatos de mujeres con crueldad extrema, 496 mutilaciones, descuartizaciones y destrucción de cadáveres.

EFE

Claves

Seis claves para entender la masacre

Buenos - El alcalde de Salvatierra, Germán Cervantes Vega, a través de sus redes sociales, condenó los hechos y envió condolencias a los familiares de las víctimas, jóvenes que se hallaban en la comunidad de San José del Carmen. “Estamos en completa disposición y coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado para el pronto esclarecimiento y la detención de los responsables. Mis oraciones y las de mi familia están con los familiares de las víctimas”, se lee en una publicación de Facebook. Asimismo, indicó que los jóvenes no formaban parte de grupos del crimen organizado y enfatizó que “eran jóvenes buenos; ciudadanos salvaterrenses, buenos. No eran criminales”. Aseguró que tienen coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado para esclarecer los hechos.

Especial - Por su parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que esa Entidad requiere un “trato especial”, pues no es la primera vez que se presentan hechos de ese tipo e insistió en que debe cambiar el Fiscal Carlos Zamarripa. “Guanajuato requiere de un trato especial, ya son varios casos así, es un problema estructural de fondo, que se dejó crecer por distintos factores, es de los estados, no todo el estado, esa franja, con más consumo de droga, eso habría que analizarlo y como también se creó ese comercio de droga, cómo se permitió tanto tiempo la operación de grupos del crimen organizado, que relación de las organizaciones criminales, sus vínculos, los acuerdos y cómo evitar que siga corriendo”. En conferencia de prensa, el Mandatario lamentó el asesinato de los jóvenes que estaban en una posada y envió su pésame a los familiares de las víctimas. “Nuestro abrazo sincero a los familiares de los jóvenes que perdieron la vida, es un crimen atroz, estaban en una posada y llegaron a asesinarlos”. Reiteró que su exigencia que se remueva del cargo al Fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, quien tiene una “fuerza política descomunal, es como si él fuese gobernador, apoyado de grupos con mucha influencia”.

Armados - La Fiscalía General del Estado informó recientemente que la masacre en la ex hacienda San José del Carmen fue ocasionada por un grupo de hombres que sin ser invitados llegaron a la posada que se celebraba en el lugar, por lo que los organizadores les pidieron que se retiraran y luego volvieron con refuerzos y dispararon contra las personas que ahí convivían. En donde, los peritos de la Agencia de Investigación Criminal localizaron varias armas largas de diversos calibres. “Un grupo de personas llegaron al lugar de la convivencia, por lo que varios de los asistentes que se encontraban en el evento les pidieron que se retiraran y ante ello se retiraron, pero posteriormente regresaron acompañados de otro grupo de personas que portaban armas de fuego y fue en ese momento que comenzaron a disparar contra los presentes”, indicó en un reporte de los avances de la investigación. Durante el altercado se reportaron una gran cantidad de casquillos en el lugar, además de que varias personas fueron lesionadas.

Dolor - En redes sociales, Ximena Almaráz, hermana de Héctor “N”, quien fue identificado entre las víctimas que perdió la vida en el atentado, lamentó los hechos y pidió comprensión por el dolor que ella junto a su familia está atravesando. “Eras mi todo gordoño, no me imagino una vida sin ti. Descansa tranquilo, porque tú siempre fuiste ese rayito de luz en nuestras vidas, eras como el curita en el alma que hacía que todo estuviera bien. No tengo palabras hermanos, no puedo creer en lo efímera que es la vida; solo sé que disfrutaste cada momento, cada día, a cada persona, eras feliz con todo lo que te rodeaba. Te voy a amar hasta que mi corazón deje de latir y aún más allá mi gordo”.

Donadores - El grupo musical Dinastía Cornejo confirmó el fallecimiento de Juan Luis García Espitia, quien formaba parte del staff de Dinastía Cornejo, por lo que pidieron a sus seguidores apoyo para cubrir los gastos fúnebres. Dinastía Cornejo amenizaba la posada decembrina la noche del sábado y madrugada del domingo, cuando un grupo de hombres armados irrumpió el lugar. Ante la situación tan crítica, la banda recurrió a sus redes sociales para solicitar la ayuda de sus seguidores en la obtención de donadores de sangre que pudieran contribuir al tratamiento de los músicos heridos que se encuentran en el hospital general de Salvatierra. Asimismo, indicó la cancelación de todas las presentaciones programadas a partir de este fin de semana, en señal de duelo y respeto a los afectados por el violento suceso.

Protesta - Pobladores, vecinos, amigos, seres queridos y todos aquellos cansados por la violencia, alistan una marcha en honor a los 11 jóvenes asesinados. “Hoy Salvatierra está manchado de lágrimas, sangre y dolor, un dolor que ha penetrado en nuestro lindo pueblo, un sentimiento que ningún salvaterrense va a olvidar”, se lee en la convocatoria a la movilización que se llevará a cabo mañana miércoles, 20 de diciembre, a las 18:00 horas. La publicación difundida en redes sociales explica que esto es para unirse, también, al dolor de los familiares de las víctimas que están pasando por un mal momento luego de que el crimen organizado les quitara a sus familiares. “Que el llanto y la tristeza de todo un pueblo sea un reflejo de todo el amor y toda la luz que esas almas han traído a nuestras vidas”, expresan. La marcha será desde el jardín principal a la explanada del Carmen para dejar las veladoras alrededor del árbol “buscando la luz en la oscuridad”.

CT