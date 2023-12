Un grupo de 18 ex priistas anunciaron su adhesión a la precampaña de Claudia Sheinbaum y arremetieron contra la dirigencia de la alianza opositora y su precandidata Xóchitl Gálvez, a quien calificaron como títere y perdedora.

Por su parte, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado reconoció al grupo de ex priistas que mostraron su apoyo a la precandidata presidencial, Claudia Sheinbaum, y confió en que se sumará al proyecto de la Cuarta Transformación.

Luego de que Adrián Rubalcava, Eruviel Ávila y Alejandro Murat conformaron la “Alianza Progresista” a favor de la precandidata presidencial Claudia Sheinbaum, Mario Delgado celebró el momento y se mostró poco sorprendido de la decisión.

“Yo celebró el mensaje de ellos. La verdad sorprendente para bien, de que son políticos de trayectoria, de peso, que han dicho que no están conformes con la ruta que tiene el PRI”, expresó Delgado.

En conferencia de prensa, el líder morenista dijo que pueden sumar al proyecto de transformación desde su trinchera y señaló que este acto representa deslindarse de un partido que se extravió, en un acto de congruencia.

“No creo que nos reste si ellos vienen a caminar, a ayudar por la transformación”, sostuvo. Además, subrayó que el movimiento de la 4T no es por cargos, sino por un proyecto a favor del país.

Por su parte, el jefe de Gobierno de la CDMX, Martí Batres, dijo tener una opinión positiva ante la alianza realizada por ex priistas, entre ellos, el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, y los ex gobernadores de Oaxaca y Estado de México, Alejandro Murat y Eruviel Ávila, ya que es una suma de fuerzas alrededor de la precandidata presidencial, Claudia Sheinbaum.

Al ser consultado al respecto en un evento en donde hizo la entrega de obra remediación con Pemex sobre Eje 3 Añil, Batres Guadarrama señaló que no es algo nuevo, pues hay un proceso de desprendimiento de fuerzas que se han sumado, pero que no es algo que haya ocurrido “inexplicablemente” sino con antecedentes.

Dijo que en el caso de Adrián Rubalcava se debe a la inconformidad con el proceso interno del PRI y que esto ha ocurrido no sólo en la capital sino a nivel nacional, pues “siente que no se les reconoce como fuerza, están desilusionados por el trato que le dio su dirigente nacional”.

Comentó que el senador Eruviel Ávila había dejado el PRI para sumarse al Verde Ecologista y las declaraciones de apoyo a Claudia Sheinbaum “es parte de ese proceso”.

Aseguró que del lado de la oposición hay una erosión, y por el otro lado el movimiento progresista, que encabeza la ex jefa de Gobierno, ha ido creciendo. Señaló que el polo conservador se va “desinflando” y no han retenido a sus fuerzas políticas.

El Universal

Priistas reaccionan a cambio de bando de Rubalcava, Eruviel y Murat

El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, rechazó que la salida de los senadores Nuvia Mayorga y Jorge Carlos Ramírez Marín debiliten a la bancada tricolor en la Cámara Alta.

“Al PRI no nos debilita, nosotros estamos claros de cerrar filas con el presidente Alejandro Moreno Cárdenas, estamos claros de cerrar filas con Xóchitl Gálvez, estamos haciendo lo que nos corresponde. No sé si representan tres votos, pero nosotros representamos más”, comentó.

En cuanto a que los ex gobernadores Eruviel Ávila y Alejandro Murat, junto con otros 14 ex priistas, entre ellos el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, anunciaron su salida del PRI, el senador calificó el hecho como una forma de acceder a una embajada, como en el caso de otros ex gobernadores tricolores.

“Con todo respeto, es un reciclaje que tiende a una estrategia política muy elemental, muy, muy elemental. Seguramente algunos de ellos están buscando embajadas, pues no digo que todos, pero seguro pueden ser premiados con embajadas”, expresó.

Señaló que varios de ellos ya habían sido expulsados del partido, por el Consejo Político Nacional, y lo que buscan es protección en Morena.

El Universal

Morena anuncia fecha para resultados de encuestas

La secretaria general de Morena, Citlalli Hernández compartió el calendario para anunciar los resultados de las encuestas para las diputaciones federales, municipios y diputaciones locales. “Para evitar más rumores y dar certeza a las y los compañeros”, aseguró.

Los resultados de diputaciones federales se darán a conocer por orden alfabético desde Baja California partir del 27 de diciembre y hasta el 31 de enero del 2024. Los municipios serán de manera salteada desde el 21 de diciembre y hasta el 26 de febrero del 2024.

Finalmente, las diputaciones locales serán igualmente de manera salteada desde el 21 de diciembre hasta el 26 de febrero del 2024.

ESPECIAL

Arranca en Jalisco la plataforma “Estamos Listas”

En Guadalajara se llevó a cabo la conferencia de prensa “Estamos Listas con Claudia”, organizada por “Estamos Listas México” y “Capítulo de Jalisco”, organización no gubernamental que aglutina colectivos de mujeres de los distintos sectores con el objetivo de brindar apoyo a Claudia Sheinbaum, precandidata de la coalición “Seguimos Haciendo Historia”.

En su intervención, Susana Ochoa, secretaria ejecutiva de “Estamos Listas” a nivel nacional dijo: “Hoy estamos aquí para lanzar ‘Estamos Listas’ no como una plataforma electoral, queremos construir una apuesta política de largo aliento. No es cosa menor decir que Claudia Sheinbaum será la primera mujer presidenta de México”.

ESPECIAL

Equipo rechaza maltrato de Xóchitl Gálvez hacia Aureoles

La senadora con licencia y jefa de la oficina de la precandidata presidencial opositora, Kenia López, rechazó que exista maltrato por parte de la abanderada en contra del ex aspirante a la candidatura, Silvano Aureoles.

Luego de que el ex gobernador de Michoacán publicó en sus redes sociales que “ante las constantes descalificaciones de las que he sido objeto en varias reuniones privadas por parte de Xóchitl Gálvez, en un acto de congruencia, he decidido no aceptar la encomienda que me hiciera en su equipo de Fuerza y Corazón por México”.

En respuesta, Kenia López Rabadán, expuso: “Querido Silvano, la próxima Presidenta de México no ha hecho comentarios sobre tu persona”.

ESPECIAL

PRI propone que se regulen encuestas a través del INE

La diputada Sue Ellen Bernal Bolnik (PRI) presentó una iniciativa al pleno de la Comisión Permanente que plantea regular las encuestas y sondeos de opinión, a través de modificar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

“Es necesario que se regulen estas casas encuestadoras, que sean revisadas seriamente, en cuanto a su metodología, en cuanto a la transparencia de sus ingresos, quién les está pagando, por qué las están publicando y cuál es la finalidad”, refirió.

El proyecto propone establecer que el INE tenga la obligación de crear, administrar y actualizar el Registro Nacional de Encuestas y Sondeos Públicos.

ESPECIAL

CT