Grupo Fugitivo: ¿Qué dijeron los familiares sobre el hallazgo de los cuerpos?

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó este jueves que fueron encontrados sin vida los cinco miembros del Grupo Fugitivo, quienes estaban desaparecidos desde el pasado domingo.

Durante una breve rueda de prensa, el fiscal estatal, Irving Barrios anunció que tras el descubrimiento se logró la detención de nueve individuos presuntamente implicados en la desaparición y asesinato de los músicos.

Sin embargo, pese a que la Fiscalía de Tamaulipas confirmó el hallazgo de los cuerpos del grupo musical, los familiares de las víctimas rechazan dicha versión.

Para Deysi Cervantes, madre de Victor Manuel Garza Cervantes, uno de los miembros de Grupo Fugitivo, no hay nada confirmado, pues asegura que las autoridades no se han contactado con ella.

A través de un en vivo en Facebook, los familiares de los integrantes aseguran que no se trata de sus hijos, al respecto la mamá de Francisco Javier Vázquez Osorio, explicó que se necesita una prueba de ADN para identificarlos misma que asegura, no puede realizarse sin que ella acuda.

“Ellos están diciendo que nuestros hijos ya está confirmado que están muertos, y no es cierto. No sabemos nada. Ellos no encontraron cuerpos (…) queremos saber por qué la Fiscalía del Estado dice que mi hijo está muerto. No sabe si es él, no tiene mi ADN. No sabemos, no lo he visto. Y a nosotros no nos han dicho nada”, explicó.

El martes, colectivos y familiares habían denunciado la desaparición de los músicos identificados como Francisco Xavier Vázquez Osorio, de 20 años; Nemesio Antonio Durán Rodríguez, de 40 años; Livan Edyberto Solis de la Rosa, de 27 años; Víctor Manuel Garza Cervantes, de 21 años, y José Francisco Morales Martínez, de 23 años.

