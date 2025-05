Entre indignación y tristeza, familiares de los integrantes del Grupo Fugitivo —jóvenes que fueron privados de la libertad en Reynosa, Tamaulipas—, están inundando las redes sociales con mensajes para sus seres queridos ; además, piden a las autoridades que intensifiquen la búsqueda de los músicos.

Usuarios se han solidarizado con las familias ante los desgarradores mensajes que han dejado sobre todo en Facebook , pidiendo a Dios, a las autoridades y a los ciudadanos, apoyen en las manifestaciones y en compartir las publicaciones para poder encontrar al grupo.

Uno de los mensajes que ha llegado al corazón de los usuarios es el de Deisy Cervantes, hermana de Víctor Manuel Garza Cervantes, guitarrista del Grupo Fugitivo , quien, con sus compañeros, fueron convocados para amenizar una fiesta en la colonia Riberas de Rancho Grande, donde fueron plagiados.

Lee también: Sheinbaum admite haber tenido diferencias con Ricardo Monreal

"Ya cuatro días sin dar señales, no dejaremos de buscarte jamás, no te dejaremos. Mamá, papá y toda tu familia estaremos moviendo cielo, mar y tierra por ti. Y así tengamos que ir al fin del mundo, iremos por ti. Te amo, ya mañana es tu cumpleaños papi, por favor, mándanos una señal".

Víctor Manuel cumplirá 22 años este jueves, por lo que desde hace tiempo la familia organizaba una celebración que se ve interrumpida por la desaparición de los jóvenes. Asimismo, Clara M. Lizcano, tía de José Francisco Morales Martínez , destacó en Facebook que no dejarán de buscarlo, que lo deben encontrar porque no hizo nada malo, sólo iba a trabajar.

"Jehová, tu papá y tu mamá te cuidan desde el cielo, yo aquí te cuidaré con mi vida, como siempre, tú lo sabes que donde estés, voy por ti y así seguirá siendo".

Te recomendamos: Esta es la multa por no respetar la Ley Seca en CDMX por la elección judicial

Además, afirma estar destrozada por la ausencia de Francisco Xavier Vázquez Osorio , a quien le pide enviar una señal para ir a rescatarlo.

"Mi alma está deshecha sin saber de ti, sin encontrarte, resiste donde sea, que yo no me cansaré de buscarte. Vivo te lo llevaste, vivo regrésamelo porque tú sabes que no hizo nada malo", comenta Clara.

Claudia Garza, hermana de Víctor Manuel Garza , aseguró que no descansará hasta encontrarlos. "Mi niño, no vamos a parar hasta encontrarte, estamos orando por ustedes y accionando en operativos de búsqueda. Sean fuertes que ya vamos por ustedes".

Hasta el momento, sigue el hermetismo sobre las investigaciones de este caso ya que ni la vocería de Seguridad, ni las fiscalías han dado a conocer los trabajos que se realizan para la búsqueda y localización de los integrantes del Grupo Fugitivo.

Te puede interesar: EU retirará visados a funcionarios extranjeros por ESTE motivo

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF