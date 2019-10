Gobierno detalla operativo para detener a Ovidio Guzmán

El Gobierno de México presentó este miércoles una cronología del fallido operativo en Culiacán el pasado 17 de octubre para detener a Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín "Chapo" Guzmán.

Durante la conferencia mañanera encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en Ciudad de México, el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, presentó los detalles de las acciones de las fuerzas armadas, que actuaron en respuesta a una orden de captura por la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos.

Apoyado con mapas y videos, Sandoval también se refirió a las agresiones por parte de grupos armados que intentaban liberar a Guzmán López.

La cronología del operativo del 17 de octubre en Culiacán (hora local)

A las 14:00 horas, tras confirmarse la presencia de Guzmán en un domicilio en Culiacán, salió un comando del campo militar 9-A.

A las 14:00 salieron escalones de asalto y seguridad interna con un equipo de la Policía Federal.

A las 14:30 comenzó la operación al rodearse el inmueble donde estaba Guzmán y su familia.

A las 14:50 el comando reportó que estaba bajo agresión de armas de fuego.

A las 15:15 Guzmán salió al estacionamiento del inmueble. Entonces se le tomaron fotos que se filtraron a medios más tarde.

A las 15:17 el grupo que tenía retenido a Guzmán le pidió que persuadiera a sus hermanos de "cesar su actitud hostil de los integrantes de sus células". Guzmán se comunicó directamente con Archivaldo Iván Guzmán Salazar, quien se negó y lanzó amenazas en contra de militares y sus familias.

En el video mostrado se escucha a Ovidio Guzmán decir: "Ya paren todo oiga, ya me entregué, ya paren todo, por favor. Ya paren todo, ya tranquilos, ya ni modo. Dígales que se retiren. Pero ya dígales, ya no quiero que haya desmadres. ¡Ya no quiero que haya desmadre por favor!".

A las 15:25 se reportaron militares heridos por agresiones de grupos armados.

A las 15:45 el gabinete de Seguridad informó al Presidente López Obrador sobre la respuesta de delincuentes.

A las 15:47 se congregaron personas armadas en vehículos cerca del inmueble donde estaba Guzmán.

A las 15:50 vehículos con personas armadas rodearon bases militares en Cosalá, Costa Rica y El Fuerte, y retuvieron a militares en las mismas.

A las 17:04 se registraron agresiones a fuerzas armadas en varios puntos de Culiacán, además del despojo y quema de vehículos de habitantes. Se dio la fuga de reos del penal de Aguaruto.

A las 18:49, por decisión del gabinete de Seguridad, se retiraron las fuerzas del operativo y se dejó ir a Guzmán.

A las 19:17 delincuentes liberaron a un oficial y 4 de tropa retenidos en la caseta Costa Rica.

IM