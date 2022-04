Gabriel Quadri: Morena acusa al legislador de nueva agresión a diputada

Días después de que ofreciera disculpas por emitir comentarios transfóbicos contra la diputada Salma Luévano, el diputado Gabriel Quadri acusó que "en rabiosa persecución política", Morena ahora lo acusa "sin pruebas" de agredir a la también legisladora morenista Erika Vanessa del Castillo Ibarra, además que "no lo quieren en la boleta como candidato presidencial para 2024".

A través de redes sociales, el diputado de Acción Nacional dijo que son falsas las acusaciones de Morena por supuestas agresiones contra la diputada Del Castillo. "En rabiosa persecución política en mi contra, Morena ahora miente y calumnia acusándome sin pruebas, más que sus infundios, de agredir a una diputada de ese partido. Totalmente falso. No me quieren en la boleta del 2024…", escribió el excandidato presidencial.

En conferencia de prensa, la diputada Del Castillo Ibarra contó que en la sesión de la Comisión de Cambio Climático hablaban sobre medio ambiente, y durante su intervención "el señor Quadri le mencionó a la diputada que está al lado de él, diciendo 'qué sartas de pende… dijo esta pend…'. Me parece que este señor ha reincidido en varias ocasiones en violencia de género, por no pensar igual que él. Nosotras ya estamos cansadas porque no podemos participar sin ser violentadas en espacios donde tenemos que estar en conjunto", expresó al recordar el caso de Salma Luévano.

"Como testigo", el diputado de la bancada de Morena, Carlos Manzo, contó que en la sesión de la Comisión, el diputado Quadri efectivamente había insultado a Erika Vanessa del Castillo.

"Eso es violencia política de género. No es la primera vez que este individuo se expresa de manera denostativa, de manera humillante, agresiva, violenta, hacia las compañeras y compañeros de este Poder Legislativo. Yo quiero decirle que es un mentiroso, que no tiene el valor civil, moral ni político de reconocer sus errores", declaró el diputado Manzo.

La bancada de Morena exigió que Quadri renuncie y se separe del grupo de Acción Nacional en San Lázaro "por ser una persona violentada de los derechos humanos". La diputada Karla Estrella Díaz llamó a poner un alto a los discursos de odio y la violencia política de género.

JM