Frente fracasará porque las pandillas no funcionan: "El Bronco"

Jaime Rodríguez Calderón, "El Bronco", gobernador de Nuevo León y en proceso de recabar firmar para buscar ser candidato presidencial independiente, consideró que fracasará el Frente Ciudadano por México, formado por PAN, PRD y MC, porque "las pandillas no funcionan", y además tienen problemas internos, debido a que las cúpulas se van a repartir las diputaciones y senadurías "de huevones", plurinominales o de lista.

"Yo siempre he dicho que las pandillas no funcionan, es muy complicado y muy difícil, si de por sí al interior de cada partido tienen problemas, imagínate cuando ya haces la capirotada de todos", declaró "El Bronco", y agregó que los líderes de dichos partidos van a ir como siempre por las plurinominales, las diputaciones y senadurías de "huevones", que lo único que van a hacer es beneficiar a la cúpula.

Rodríguez Calderón dijo estar seguro que los dirigentes de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado; Ricardo Anaya y Rafael Moreno Valle del PAN, Miguel Ángel Mancera del PRD, entre otros, "van a figurar en las posiciones de regalo, y van a estar en el próximo Congreso y en el próximo Senado tirando hueva". Ante ello señaló, "espero que la militancia se les revele, porque ni la toman en cuenta, van a ser los mismos de siempre".

En el caso de Nuevo León, expuso, los beneficiados en el PAN serán los Zeferino Zalgado, Víctor Fuentes y Arturo Salinas, y en el caso del PRD "no sé si exista en el estado, pero no tiene ninguna posibilidad", mientras en MC el único que existe es el diputado Samuel García, "que antes era independiente".

En cuanto a sus aspiraciones como independiente, dijo que por haber rebasado las 250 mil firmas no se siente confiado, porque todavía falta un gran trecho para alcanzar el umbral de 866 mil 593 que exige el INE. Comentó que todavía no sabe cómo va fuera de Nuevo León, porque el organismo electoral se estará tardando mucho en los reportes y hay muchas firmas que no han sido validadas.

Consideró que conforme pasen los días irá aumentando su ventaja respecto a Margarita Zavala que "se ha ido rezagando", pero espera que también de un empujón para que alcance la meta, como Armando Ríos Piter, Pedro Ferriz y la propia María de Jesús Patricio, lo cual sería extraordinario, "porque no estamos compitiendo entre nosotros y al final del día, podríamos hacer un gran bloque si es necesario, pero tendríamos que trabajar todos hacia el mismo camino".

A pregunta expresa, puntualizó que no está proponiendo que hagan una alianza, sino que todos empujen para que haya una opción independiente.

"Yo no hablé de alianzas, a mí no me gustan las alianzas, yo dije que si no lo lograba, dejo el camino libre para alguien, tampoco me voy a obsesionar a decir, toda esta es mi fuerza, si la gente dice que haya un presidenta o presidenta independiente, sería extraordinario, no necesariamente tengo que ser yo, que estoy haciendo mi esfuerzo para despertar al ciudadano en ese sentido", insistió.

Comentó que su equipo ha contratado panorámicos en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México e instalarán en Ciudad Juárez, Tijuana, Veracruz y Xalapa.

"No son muchos, hemos hecho un diseño de alrededor de cien panorámicos en todo el país". Otros gastos son por la rotulación y renta de doce vehículos para trasladar brigadas, que actualmente andan en Guanajuato, San Luis, Nayarit, y cinco en Nuevo León, afirmó "El Bronco".

AV