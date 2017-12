Frente debe despojarse de pretensiones y vanidades: Mancera

En el Frente Ciudadano por México se deben despojar de pretensiones y vanidades, afirmó el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.

En conferencia de prensa, el mandatario local dijo que, "más allá de fotografías", ha reiterado su voluntad para consolidar el Frente.

Comentó que se sigue en el diálogo para conformar el procedimiento de selección del candidato presidencial, por lo que estará pendiente de los resultados de las reuniones entre las fuerzas que conforman el grupo.

"Nosotros estamos atentos, yo he reiterado mi voluntad más allá de fotografías, expresamente la voluntad para que el Frente avance, para que el Frente se consolide; no voy a dejar de hacerlo como yo se los dije a ustedes el día de ayer, hasta donde se tenga que estar trabajando voy a comprometer mi esfuerzo, yo voy a estar en esa tarea permanentemente.

Mancera Espinosa no coincidió con las declaraciones de Enrique Alfaro, presidente municipal, quien afirmó que las dirigencias de los partidos que conforman el Frente podrían romper la alianza.

"Yo creo que no, yo veo que se ha avanzado demasiado como para que hubiera un rompimiento, yo pensaría que no, eso es lo que espero que no, que no suceda, espero que haya una voluntad política suficiente, que haya entendimiento y reiterar, hay que despojarse de pretensiones y vanidades. Si no hay una línea clarísima que es por México por lo que se tiene que trabajar, entonces sería difícil", concluyó.

NM