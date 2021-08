Fox califica de "maligno" a AMLO por caso Anaya

El ex presidente Vicente Fox salió en defensa de Ricardo Anaya, luego de que éste acusara al Mandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de querer encarcelarlo

A través de redes sociales, Fox señaló a López Obrador de ser "un tramposo y un maligno", además de jugar con la justicia.

"Recuerda el poder es efímero. Ricardo estamos contigo en tu lucha por MX"

El expresidente de México también refirió que "el pueblo bueno" le falló a López Obrador con la consulta de juicio a expresidentes.

"Si eres vengativo. Si eres dictador. Si eres maléfico y tramposo. Eres un TARTUFO!! No acabarás con la Democracia, la Libertad y con la oposición", añadió en otro mensaje.

Por su parte, AMLO volvió a retomar el tema de Anaya y le pidió no salir del país para defenderse de las acusaciones de la entrega de sobornos para aprobar la Reforma Energética en el sexenio pasado y reiteró que no hay una persecución política contra el panista.

Antes, en su conferencia del lunes AMLO le dijo a Anaya que "no sea marrullero, se le hace fácil decir, "me persiguen, me persiguen", se le hace fácil decir. Nosotros no somos represores, nosotros no odiamos, no somos como ellos, somos distintos. Nosotros tenemos principios, tenemos ideales, tenemos moral, pero es una maniobra politiquera, el querer salir adelante", expresó López Obrador.

Sigue leyendo…

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

GC