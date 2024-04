'Fofo' Márquez predijo que estaría en la cárcel (VIDEO)

La semana pasada, “Fofo” Márquez fue detenido y este 10 de abril fue vinculado a proceso por tentativa de feminicidio tras haber golpeado a una mujer en Naucalpan, en el Estado de México el 22 de febrero.

Pareciera que el influencer jalisciense hubiese predicho lo que le pasaría, pues ya había mencionado que terminaría en la cárcel luego de haber golpeado a un policía.

El creador de contenido, ahora se encuentra en el Penal de Barrientos ubicado en Tlalnepantla, en el Estado de México.

Así predijo “Fofo” Márquez que terminaría en la cárcel

Desde aquel día de la detención, “Fofo” Márquez no ha dejado de ser tendencia en redes sociales, mucho menos cuando un juez determinara su vinculación a proceso, por lo que en uno de los videos revividos (el cual no se revela fecha exacta de creación) por usuarios se puede ver al joven en un bosque de Estados Unidos en donde expresa que hizo algo malo por lo cual podría terminar en prisión: “Si en estos días no ven nada de mí, es porque a lo mejor me deportaron o me encuentro en alguna prisión en Estados Unidos, porque acabo de hacer algo que no debí de haber hecho".

Comenzó a describir los hechos, que llegó un policía hablándole en inglés, pero él casi no entiende el idioma, entonces presuntamente, el oficial empezó a forcejear con él influencer hasta que, según lo que él dice, le aplicó una llave.

“Aquí en Estados Unidos no es como en México, que LA HACES Y NO TE PASA NADA”



Incrédulo del sistema de justicia mexicano����, Fofo Márquez cometió delitos creyéndose intocable.



Lloró durante la audiencia, pidió clemencia a su víctima y se levantó la camisa para mostrarle a la… pic.twitter.com/P5Q86WyhH0 — Perfil Criminal Podcast (@PerfilPodcast) April 10, 2024

Y continua: “Lo agarré, lo golpeé, le hizo una llave y me eché a correr y pues bueno, estoy un poco preocupado porque aquí en Estados Unidos no es como en México que la haces y no te pasa nada. Entonces si ahorita no ven más videos de mí, es porque me pasó algo realmente y quiero despedirme en todo caso de todos ustedes".

El video del influencer se viralizó en redes sociales en poco tiempo y los comentarios de la comunidad de X no faltaron, como el de “Yo creo que si le paso algo, porque ya no he visto que suba videos" y "Spoiler".

Por lo pronto, en lo que se resuelve su caso, se dice que podría pasar hasta 46 años en prisión por el delito de tentativa de feminicidio.

EE