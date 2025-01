‘Fofo’ Márquez es declarado CULPABLE por el delito de feminicidio en grado de tentativa

Este viernes se llevó a cabo la última audiencia de “Fofo” Márquez en los juzgados del Poder Judicial del Gobierno del Estado de México, ubicados en Barrientos, Tlalnepantla de Baz, en donde se dictaminó que el influencer es culpable por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

En la audiencia del 22 de enero, “Fofo” Márquez relató cómo ocurrieron los hechos del pasado 22 de febrero del 2024, cuando golpeó brutalmente a Edith en Ciudad Brisa, en Naucalpan, y aseguró que la víctima lo insultó previo a la agresión, la cual reconoció que fue equivocada.

“Reaccioné de la manera más equivocada, yo no soy capaz de matar a nadie, ni a un perro (...) Yo le pido su señoría que no me destruya la vida, tengo 27 años y le pido que no se me juzgue como un caso mediático, que se me juzgue, pero por el delito que es”, mencionó el influencer.

