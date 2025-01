María Elena Ríos protesta en evento de Sheinbaum; acusa a Salomón Jara de proteger a su agresor

La saxofonista María Elena Ríos, quien fue víctima de un ataque con ácido, protestó durante la inauguración de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de la carretera Mitla- Tehuantepec en el estado de Oaxaca, con la intención de buscar justicia por su intento de feminicidio.

"¡Me rindo Gobernador!", dijo la saxofonista al señalar que el mandatario de Oaxaca, Salomón Jara dejó presuntamente en libertad a su agresor Juan Vera Carrizal.

María Elena subió al escenario principal y tomó el micrófono para denunciar el supuesto acoso que ha sufrido por parte del gobernador oaxaqueño. Claudia Sheinbaum de forma inmediata trató de abrazarla y hablar con ella, pero dejó que siguiera hablando en el micrófono.

“Esto es todo lo que ha hecho el estado para difamarme porque acá vienen nada más los porros del gobernador. El día de hoy presidenta quiero decirle que me rindo, me rindo gobernador, usted y Juan Antonio Vera Carrizal (quien la atacó con ácido) ganan. Juan Antonio Vera Carrizal no está en el hospital. Me rindo. Ganó el gobernador, y el día de hoy quiero decirle que las mujeres no tenemos justicia en Oaxaca” , aseguró María Elena Ríos.

Ataque a María Elena Ríos

En 2019, el 9 de septiembre, la saxofonista María Elena Ríos fue víctima de un ataque con ácido sulfúrico realizado por tres hombres.

El ataque ocurrió en su casa ubicada en la comunidad Huajuapan de León y María Elena sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en aproximadamente el 80% de su cuerpo. Además, estuvo hospitalizada más de tres meses en el hospital Aurelio Valdivieso.

Posteriormente fue trasladada al Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados en la CDMX.

María Elena Ríos ha pasado por diversas cirugías, injertos de piel y múltiples tratamientos dermatológicos por este ataque.

