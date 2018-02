Fiscalía debe solicitar de nuevo traslado de Alejandro Gutiérrez: CNS

El traslado de Alejandro Gutiérrez, ex secretario del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), a un penal federal, aún no se realiza porque la Fiscalía General de Chihuahua no lo ha solicitado de nuevo, dijo el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia.

En un principio, la fiscalía mandó el oficio para que Alejandro Gutiérrez fuera trasladado del Centro de Reinserción Social número 1, Aquiles Serdán, a un penal federal, sin embargo, tras el acuerdo al que se llegó en la Secretaría de Gobernación con el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, el oficio perdió vigencia.

"El oficio de solicitud debe provenir del gobierno de Estado, se recibió el oficio, se acordó el traslado, pero el oficio debe reactivarse, pierde su vigencia y entonces deben solicitarlo de nuevo".

"La fiscalía del estado debe ser quien solicite el traslado, ya lo solicitó en una ocasión, se aceptó el traslado, sin embargo los oficios pierden vigencia y debe solicitarlo de nuevo", explicó.

Sales Heredia dijo que no hay plazo para que la fiscalía presente el oficio de traslado, por lo que no hay fecha y está a consideración del gobierno de Chihuahua la fecha de la petición.

Agregó que además se está tratando de que alguna organización de derechos humanos se vincule para que se asegure que el traslado se realice con apego pleno al respeto de los derechos humanos de Alejandro Gutiérrez.

SA