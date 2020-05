Fin de "Susana Distancia" no significa volver a la normalidad: López Obrador

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que una vez que termine la Semana Nacional de Sana Distancia -el próximo 31 de mayo-, no es un regreso a la normalidad, por lo que llamó a la población seguir con las medidas sanitarias porque continuarán los contagios de coronavirus en menor magnitud.

"Tenemos que seguir cuidándonos. Mientras no tengamos vacuna pues vamos a seguir padeciendo de contagio, no en la misma magnitud, eso esperamos, que se está sintiendo ahora, pero sí tenemos que continuar con nuestras medidas de sanidad y cambiar en muchas cosas como la alimentación".

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha insistido que en América Latina es el epicentro del COVID-19, por lo que no es momento de desconfinar.

El organismo internacional advirtió que en México, de acuerdo con el modelo epidemiológico de la OPS, se espera un aumento continuo en el número de casos.

En su conferencia de prensa, el Presidente López Obrador dijo que al entrar a una nueva etapa no es contradictorio ni un regreso a la normalidad, porque como lo ha señalado el doctor Hugo López-Gatell, vocero de la estrategia contra el coronavirus, debemos de continuar con la sana distancia, cuidarnos para no contagiarnos y cuidarnos de las enfermedades crónicas.

"Entonces, no sólo cuidarnos para que no nos infectemos, que no nos afectemos por el coronavirus, cuidarnos para que no nos dé infartos, para que no nos dé diabetes, y todo eso es educación para la salud, volvemos a lo mismo, lo preventivo".

El Mandatario acuso que en el paso había una especie de acuerdo de silencio para no hablar de algunas enfermedades como las del corazón, la diabetes, que se incrementaron mucho en los últimos tiempos y están muy vinculadas a la alimentación, a la falta de ejercicio, y a la falta de deporte, “pero no se hablaba de eso".

