Berenice Giles, la fotógrafa que murió el pasado sábado por la caída de una estructura metálica en el Festival AXE Ceremonia que se llevaba a cabo en el Parque Bicentenario, fue despedida por sus familiares y amigos en la Funeraria Gayoso de la colonia San Rafael, Ciudad de México.

Ahí, Bere fue recordada por sus amigos como una persona que contagiaba alegría y su amor por la vida: "A todos nos invadía con su alegría, era muy feliz haciendo fotos, era muy buena niña, amante de los animales, de las aventuras, de la música”.

"Aún no lo puedo creer, me enteré por las noticias, todos nos enteramos y quedamos en shock, es increíble todo lo que sucedió, no lo asimilo, no sabemos qué paso" , externó Ruth, una de sus amigas.

En la despedida, la madre de Berenice cantó a capela la canción “Amor Eterno”,

Mientras se preparaba la misa, en las pantallas de la funeraria se proyectaron imágenes de cientos de mensajes que los amigos de "Bere" enviaron: "Siempre te voy a recordar, amiga, ¡Gracias por las enseñanzas, las aventuras y por darme la oportunidad de conocerte!", se leía en lo que el féretro bajó al primer piso para iniciar la misa.

Luego de las palabras del sacerdote, los papás y el hermano de Berenice "la entregaron a Dios", nadie pudo contener el llanto. "¡Gracias por todo, te vamos a extrañar mucho!", alcanzó a decir su papá, don Raúl, para luego agradecer a los asistentes.

Por la mañana, su padre, había pedido prudencia a los medios de comunicación. "No hemos descansado bien y ahora lo que queremos es estar un momento con nuestra hija. La vida de mi hija no puede quedar como una estadística más, la música no puede estar por encima de una tragedia".

Bere destacaba por su pasión por la fotografía, especialmente en el ámbito musical. En su paso por la carrera de periodismo en la FES Aragón se dedicó a ser fotógrafa de conciertos para Mr. Indie.

Los amigos de Berenice le prometieron justicia para que ella y Miguel Ángel sean recordados siempre. Hoy a las 10:00 horas su cuerpo partirá a Aguascalientes, lugar de donde son originarios y dónde descansará.

