Felipe Calderón rechaza que al terminar su sexenio se fuera a Iberdrola

El ex presidente Felipe Calderón respondió al titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, y dijo que el tabasqueño miente porque al finalizar su administración no se fue a formar parte del Consejo de Administración de la empresa líder en energías renovables Iberdrola.

En varios mensajes a través de su cuenta en la red social de Twitter, Calderón Hinojosa recordó que al salir de su encargo fue invitado por la Universidad de Harvard a hacer una estancia académica.

"Con todo respeto, pero el Presidente @lopezobrador_ miente. Yo no me fui terminando mi administración a formar parte del Consejo de Administración de @iberdrola. Al salir fui invitado por la Universidad de @Harvard a hacer una estancia académica como 'Global Leader Fellow' en KSG", posteó el ex panista.

Estuve en mi alma mater durante un año y medio en que duró el programa. Y aunque la ley disponía que para evitar conflicto de interés había que esperar un año para trabajar con alguna empresa relacionada, yo esperé casi cuatro años antes de aceptar cualquier propuesta de trabajo. — Felipe Calderón (@FelipeCalderon) June 25, 2020

Explicó que después de terminar su presidencia ha vivido de sus conferencias, asesorías y libros, pues su pensión como ex presidente la donaba a niños con cáncer, que ahora se han quedado sin el apoyo, y dijo que ha pagado puntualmente sus impuestos y lo que no sabe si López Obrador lo ha hecho.

"Mientras tanto he vivido de mis conferencias, asesorías y libros como #Decisionesdifíciles. Mi pensión hace años la donaba a niños con cáncer que ahora se han quedado sin apoyo. He pagado puntualmente mis impuestos (no sé si él ha pagado) y he publicado siempre mi patrimonio".

Acusó que la Presidencia de la República, con sus acusaciones contra él, busca desviar la atención por el fracaso que ha tenido por el manejo sanitario y económico durante la pandemia, y dijo que lo que amenaza la soberanía es el sometimiento ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

"Estuve en mi alma máter durante un año y medio en que duró el programa. Y aunque la ley disponía que para evitar conflicto de interés había que esperar un año para trabajar con alguna empresa relacionada, yo esperé casi cuatro años antes de aceptar cualquier propuesta de trabajo", determinó.

Acusó que López Obrador miente al afirmar que en su gobierno se otorgaron contratos o privilegios a la empresa Iberdrola y dijo que fue el sexenio que menos autorizaciones de producción entregó.

"Miente también al decir que en mi gobierno se obsequiaron contratos o privilegios a la empresa. De hecho fue el sexenio en que menos autorizaciones de producción obtuvo: entiendo que sólo un parque eólico de 100 MW en Oaxaca. Comparando, la planta que hoy cancelan es de 1,200 MW", posteó Calderón Hinojosa.

JM